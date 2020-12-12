5 ülkeye banka bilgisi verilmesine erteleme

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Ziraat Bankası ve diğer bankalara yazı gönderildiği ve bu ülkelerin dışında, Türkler'in yoğun olduğu İngiltere, Belçika ve İsveç için de “Bilgi paylaşımı hazırlığı yapın” talimatı verildiği belirtildi.

“ERTELEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bir yetkili, “Biz erteleme için çalışıyoruz. Nasıl sonuçlanır bilemem” yanıtını verdi. Ancak bu 5 ülke için henüz bankalara “Hesap sahiplerini bildirin” yazısı gitmemesi de, erteleme için umut olduğu sinyalini verdi. Bir yıl erteleme, insanların vergi bildirimleri için zaman kazanmasını ve ceza almamasını sağlayacak.

BİLDİRMEYENLERE CEZA VAR

Türkiye'nin uluslararası anlaşmadan kaynaklanan bildirim mecburiyeti, yurtdışında yerleşik ve Türkiye'de parası olan, finansal geliri olanları hayli zora sokacak. Türkiye'deki para veya gelirini daha önce bildirmemiş olanlar, geriye dönük vergi cezaları ödeyecek.