500 milyon TL’yi aşan kredi borcu olan şirketlere not zorunluluğu

Toplam kredisi 500 milyon TL’yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021’e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor.

Böylece mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi amaçlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL” olarak düzenledi.

Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

Bugünkü karar sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.

TÜRKMEN: KAMU GÖREVLİLERİ İYİ OLMAYAN ŞİRKETE KREDİ VERMEK İSTEMEZ

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen hali hazırda özel bankaların kredi verecekleri şirketlerden not bilgisi istediklerini ifade ederken, “Kredi verecek olan özel bankalar zaten şirketleri sonuna kadar inceliyor ve not bilgisi istiyorlar. Ama kamu bankaları konusunda sorun var” diye konuştu.

500 milyonun üzerinde kamu bankalarından kredi almak isteyen şirketler noktasında frene basılmak istenmiş olabileceğini söyleyen Türkmen, “Kamu görevlileri durumu iyi olmayan şirketlere kredi vermek istemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin not almasının önemli olduğunu fakat reyting kuruluşları üzerinde tartışma olmaması gerektiğini vurgulayan Türkmen, “Şirketlerin reyting alması önemli bunu kimin yapacağı da önemli. Yerli şirketler kurduk bu tür firmalara olumlu notlar verin noktasına gelinmemesi lazım” diyerek sözlerini noktaladı.