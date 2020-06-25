‘550 TL olan yüzük 1,300 TL’ye çıktı’

Uzun vadeli yatırım olarak bilinen ve piyasasındaki son durum günün takip edilen konuları arasında yer alan altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda 2012’den bu yana altının ons fiyatı 1,780 doları görerek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyada pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını nedeni ile ve salgına bağlı önlemlerin tahin edilenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Haziran itibari ile geçtiğimiz normalleşme süreci sonrasında düğün yapmak isteyenler kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatları gören bir vatandaş gözlerine inanamazken 550 lira gibi bir fiyatı olan yüzüğü şuanda 1,300 liraya aldığını belirtti.

Bu kapsamda Sakarya'da bir kuyumcu son sekiz yılın zirvesini zorlayan altın fiyatları hakkında konuştu. Kuyumcu İsmail Kahyaoğlu, korona virüs salgını nedeni ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarının ileri ki zamanlarda daha da artabileceğini söyledi. Altın fiyatlarında geçen sene ile bu sene arasına yüzde 40 artış olduğunu belirten Kahyaoğlu, geçen senelerde altın alanların bu sene gerçekten bir kar elde ettiğini vurguladı.

GEÇEN SENE 550 LİRA OLAN YÜZÜK ŞU ANDA 1,300 TL

Evlilik yolunda attığı adım sonrasında kuyumcu dükkanının yolunu tutan Hakan Cihan, “Geçen seneye nazaran şöyle söyleyebilirim, geçen sene sorduğum yüzükler yaklaşık yüzde 75'lik bir artışa geçmiş durumda. Bu durumda yeni düğün yapacak olanlar, nişanlananlar zorlanabiliyorlar. Geçen seneye nazaran fiyatlar baya yüksek. Şöyle söyleyeyim, şuanda aldığım yüzük geçen sene 550 liraydı ve şuanda o yüzüğü 1,300 liraya aldım” dedi.

Ons'un yükselmesinden dolayı altın fiyatları son zamanların en yüksek dönemlerini yaşıyor. 25 yıla yakın bir süredir kuyumculuk yapan İsmail Kahyaoğlu, “Altın fiyatları pandemiden dolayı bu fiyatlara geldi. Yani şuanda dünyanın içerisinde bulunduğu hastalık dolayısıyla üretimin dünyada azalması ve onsun yükselmesinden dolayı altın fiyatları son zamanların en yüksek dönemlerini yaşıyor. Dolayısıyla bu durum belki pandeminin hafiflemesiyle çok fazla hızlı gitmiyor, düşüş oluyor ve tekrar yükseliş oluyor. Fakat ikinci bir dalganın gelecek olabilmesinin şuanda konuşuluyor olması bile ekonomiyi tedirgin ediyor. Dolayısıyla ons şuanda 1,772 doları gördü geçtiğimiz günlerde” diye konuştu. (İHA)