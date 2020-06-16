6 aylık iş için saatlerce beklediler

5 ay 29 gün süreyle Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 390 işçinin İŞKUR üzerinden alınacağının duyurulması üzerinde vatandaşlar İŞKUR önüne akın etti. İŞKUR önüne gelen vatandaşlar başvuru yapabilmek için saatlerce sırada bekledi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınlarıyla mücadele ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 390 geçici işçi alımı yapılacak.