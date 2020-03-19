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Yedi AVM daha faaliyetlerini durdurdu

Esas Gayrimenkul bünyesinde Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli'nde faaliyet gösteren 7 AVM, Corona virüsü sebebiyle önlem amaçlı faaliyetlerini durdurdu. Konuyla ilgili AVM yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda, AVM'lerde 12:00-20:00 arasından temel ihtiyaçlar için sadece marketin ve bir eczanenin açık kalacağı belirtildi.

Mehmet ANDAÇ
22:28 -
Haberler Ekonomi
Yedi AVM daha faaliyetlerini durdurdu

Adana’da ’01 Burda’, Zonguldak’ta ’67 Burda’, Çanakkale‘de ’17 Burda’, Balıkesir’de ’10 Burda’ Kocaeli’de ’41 Burda’ Bolu’da ’14 Burda’ ve Kırklareli’nde ’39 Burda’ adıyla Esas Gayrimenkul bünyesinde faaliyet gösteren 7 AVM, Corona virüsü tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Yapılan açıklamada, “Bireysel ve toplumsal sağlımız için dışarı çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, misafirlerimize #evdekal diyoruz.” ifadeleri yer aldı.

TEMEL İHTİYAÇ İÇİN MARKET VE ECZANE AÇIK

Konuyla ilgili AVM yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, 12:00-20:00 saatleri arasında sadece temel ihtiyaçlar için marketin açık olacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Küresel etkisi hala devam etmekte olan Corona virüs salgını sebebiyle değerli misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimiz. Ülkemizde alınan tedbirler ve içinde bulunduğumuz kritik süreç dolayısıyla çalışma faaliyetlerimize geçici süreyle ara veriyor ve evimizden çıkmıyoruz.

* Bireysel ve toplumsal sağlımız için dışarı çıkmamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, misafirlerimize #evdekal diyoruz. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için AVM içerisindeki Migros 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Ayrıca yapılan açıklamalarda Adana’da bulunan 01 Burda AVM’de faaliyet gösteren bir eczanenin de 08:00-18:30 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

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Son güncelleme: 22:37 19.03.2020
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