7 maddede torba yasa: 25 yaş altı 50 yaş üstünün kıdem tazminatı tehlikede

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bu hafta Ankara'nın en sıcak gündem maddelerinden biri olacak. Cuma günü Meclis'e sunulan kanun teklifi her ne kadar vergi borcu yapılandırması ile gündeme gelse de gündelik hayatımızı etkileyecek pek çok düzenleme yeni kanunda bulunuyor. Kanun teklifinde yer alan can alıcı düzenlemeleri 7 maddede özetliyoruz:

1) 25 yaş altı 50 yaş üstünün kıdem tazminatı tehlikede

Belirli süreli iş sözleşmesi, işçinin 25 yaşını doldurmamış veya 50 ve daha yukarı yaşta olma koşulunu sağlaması kaydıyla, mevcut koşullar aranmadan yazılı yapılabilecek. 25 yaşını doldurmamış işçiler ile yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu hüküm uyarınca bir defada veya yenilenerek yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak. Belirli süreli iş sözleşmesi yapan kişiler sözleşmeleri bittiğinde kıdem tazminatı almaya hak kazanamıyor.

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2) Cumhurbaşkanı Kurumlar Vergisi'ni indirebilecek

Kurumlar vergisi 2017’de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20’den %22’ye çıkarılmıştı. Yeni düzenleme olmazsa vergi önümüzdeki yıldan itibaren yeniden %20’ye inecek. Teklife göre cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor.

3) Kısa çalışma 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek

AKP tarafından TBMM’ye 16 Ekim’de sunulan teklif ile işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği 2023 sonuna, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek.

4) Prim ve vergi borçları erteleniyor

Yürütme ve yürürlülük dahil 43 maddeden oluşan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sırasında vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasının da eklenmesi bekleniyor.

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, cuma günü yaptığı açıklamada ilgili teklife çalışmaları devam eden vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenleme de ekleyeceklerini söyledi.

Muş, “Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışmamız var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımızda kanun teklifimizin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunacağız.” dedi.

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5) Esnafa işsizlik maaşı erteleniyor

Esnafın işsizlik maaşı almasını sağlayacak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor.

6) Yine yeniden varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Söz konusu varlıklar nedeniyle “hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı” yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

İlgili varlıklar Türkiye’ye getirme şartı aranmaksızın dış borç kapamada da kullanılabilecek.

7) Foreksten stopaj kesilecek

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor ve bu süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Düzenlemenin, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.