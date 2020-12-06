700 bin liralık borcu faizle 2,3 milyon liraya çıkan üretici: Bitmiş durumdayız

Çiftçilik yapan Mehmet Ali Görel ve kızı Emine Görel süt üreticiliği yapmak istedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği ile çiftlikleri kurulan ve ekipmanları tamamlanan baba ve kızı Honaz Tarım Kredi Kooperatifi'nden 900 bin liralık kredi kullanarak önce yurt içinden 40 daha sonra yurt dışından da 20 inek satın aldı.

Baba kızın 2015 yılında başlayan süt üreticiliği serüveni ilk üç yıl iyi gitti. Bu aşamada kredi borçlarının 200 bin liralık kısmını ödedi 50 bin liralık da faiz giderlerini karşıladı.

Fakat 2018 yılından sonra yem ve gübre fiyatlarının yanı sıra mazot fiyatının da yükselmesi maliyetleri artırdı. Buna karşılık süt fiyatının düşmesi nedeniyle çiftlik zarar etmeye başladı. Baba Mehmet Ali Görel borçlarını ödeyebilmek için ineklerini sattıysa da çözüm olmadı.

“BU FAİZLE NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ?”



700 bin liralık borçlarının faizlerle birlikte 2 milyon 300 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Mehmet Ali Görel, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Her şeyimize haciz geldi. Çiftçilik de yapamaz duruma geldik. Çiftliği satışa çıkardılar alan olmadı. Yüzde 8 faizle kredi aldık ama yüzde 38 faizle haczedildik. 250 bin lira borç ödedim.

*Kalan 700 bin liralık borcum 2,3 milyon liraya çıktı. Bu parayı nasıl ödeyeyim? Ödeyemedikçe faizi yükselttiler. Ardından icralar başladı. Temerrüt faizleri çok yüksek. Bu faizle nasıl başa çıkacağız? Mağduruz. Bizi bu durumdan kurtarın.

*Biz borcumuza itiraz etmiyoruz ödemeye çalışıyoruz. Ana parasını ödeyelim diyoruz. Bitmiş durumdayız. İçimiz kan ağlıyor. Çok zor durumdayız.

Görel kendisi ile aynı durumda çok fazla üretici olduğunu söyledi.

“YEM ALAMIYORUM ÇOBANLIK YAPIYORUM”



Emine Gürel ise zor bir dönemden geçtiklerini, kendilerine destek olunmadığını söyleyerek, “Maliyetler çok yükseldi ama kazancımız düştü. Dayanamadık. Şimdi 5-6 ineğimiz kaldı. Onlar da icradan bağlı. Yem alamadığım için çobanlık yapıyorum hayvanları otlatıyorum. Faizde indirim yapılmasını istiyorum. Borcumuzun ana parasını ödemek istiyorum. Tüm hesaplarıma haciz kondu. Hiçbir iş yapamaz duruma geldim” diye isyan etti.