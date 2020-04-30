74 bin kıraathane kapandı 200 bin çalışan zora düştü

İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, ekonomik destek paketinden yeteri kadar yararlanamayan bu kesim için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nakit veya kredi yoluyla destek vermesini istedi.

Salgın nedeniyle 17 Mart günü 149 bin işyeri kapandı. Bunlardan 57 bin 377'si kahvehane, 13 bin 726'sı kıraathane ve 3 bin 841'i de çay bahçesi oldu.

Ergun, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede, “Özellikle kıraathaneciler ve çay ocağı işletmecileri günlük ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu işletmelerde istihdam edilen 200 bin çalışan da zor durumdadır'' dedi.

Metin Ergun, Albayrak'a ise “Kıraathane ve kahvehane esnafına yönelik nakit desteği veya uygun koşullarda kredi sağlamak gibi bir çalışmanız var mıdır” sorusunu yöneltti.