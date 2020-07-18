750 bin kişiden 30 bini ofislere dönmek istiyor

100 küresel şirketten 750 bin kişi ile yapılan corona virüsü anketinde çalışanlara ‘tekrar ofislere tam zamanlı dönmek ister misiniz?' sorusu soruldu.

Nisan ayında Perceptyx tarafından yapılan ankette çalışanların yüzde 33'ü tekrar ofislere dönmek istediklerini belirtmişti. Business Insider'da yer alan habere göre bu oran Haziran sonunda yüzde 4'e inmiş durumda.

ABD, İngiltere ve Hollanda’da merkezleri olan Perceptyx tarafından yürütülen araştırmadan elde edilen notlar ise şu şekilde:

*Evden çalışanların verimliliğinde gözle görülür bir artış var.

*Evden çalışanların büyük bir kısmı kendilerini ‘evden çalışıyor' gibi değil, ‘işiyle yaşıyor' gibi görüyor.

*İş verenler ikinci bir dalga etkisiyle ofislerini açmakta oldukça tedbirli davranıyor.

*ABD'de okulların ne zaman açılacağının belli olmasıyla birlikte çalışanların ofislere dönüp dönmeyeceği konusundaki istekleri değişebilir.

ABD’DE TABLO AĞIRLAŞIYOR

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD'de tablo giderek ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, ABD'de rakamlar salgın başından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede üst üste ikinci günde de 70 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçti.

24 SAATTE 912 CAN KAYBI

Reuters'ın John Hopkins Üniversitesi'nden elde ettiği verilere göre son 24 saatte 70 bin 674 yeni tanı koyuldu.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 647 bin 237’ye yükseldi. Dünden bu yana 912 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 139 bin 255 olarak açıklandı.

Eyalet bazlı bakıldığında ise ülkede 50 eyaletin 41'indeki vakaların artış gösterdiği belirtiliyor.