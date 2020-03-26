7,6 milyar doları alıp gittiler

Japon ev kadınlarıyla literatürümüze giren faiz ve kur farkından para kazanma (carry trade) işlemleri son 20 yılın en büyük

zararıyla karşı karşıya.

Bloomberg verilerine göre, yatırımcıların dolar cinsinden borçlanıp gelişen piyasa paralarına yatırım yaptığı carry trade işlemlerinin getirileri yılbaşından bu yana yüzde 13 düştü. Bu da 1999 yılından bu yana en yüksek zarar olarak dikkat çekti.

Bu süreçte Türkiye'de de kısa vadeli swap işlemleri (carry trade) kanalından önemli fon hareketleri oluyor.

900 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Yabancı yatırımcıların 13 Mart'la biten son 11 haftada 7,6 milyar dolar dövize dönüp Türkiye dışına çıktığı hesaplanıyor.

Bankacılar 13 Mart ile biten haftada yabancı yatırımcıların kısa vadeli TL pozisyonlarının 900 milyon dolar gerilediğini hesapladı.

Yabancıların bu alandaki toplam pozisyonlanmasının 2018'deki kur şoku döneminin de altına geldiği belirtiliyor. Böylece bu

kanaldan çıkabilecek fon miktarının oldukça düşük seviyelere geldiği hesaplanıyor.

Diğer yandan, yabancı yatırımcıların yılbaşından 13 Mart'a kadar olan dönemde hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi satışları ise 4,8 milyar dolara ulaştı.

Yabancıların Eurobond portföyünde 13 Mart haftasında 300 milyon dolarlık gerileme yaşandı.

DÜNYA DEĞİŞTİ, CANLANMA ZOR

Meksika Pesosu, Türk Lirası ve Güney Afrika Randı gibi carry trade için favori olan paralarda kayıpların tırmandığını aktaran para piyasaları uzmanları, salgının sürmesi ile ABD dolarına talebin giderek arttığını söylüyor.

Tokyo'da Mizuho Securities Co. baş döviz stratejisti Masafumi Yamamoto, “Carry trade oyunu oynamanın zamanı değil. Carry trade işlemlerinin başarılı olmasının anahtarı volatilitenin düşük olmasıdır. Dünya değişti ve carry trade işlemlerinin canlanmasını beklemek zor” dedi.