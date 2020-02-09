80 okul inşaatı parasızlıktan yarım kalırken… 72 milyon TL Millet Bahçesi’ne gidiyor

Yıkılan Kamil Ocak Stadyumu yerine yapılacak Millet Bahçesi, 72 milyon 228 bin TL'ye mal olacak. 57 bin 485 metrekare alanda yapılacak Millet Bahçesi'nin 27 bin metrekarelik bölümü, bin 87 adet ağacın da bulunacağı yeşil alan olarak planlandı. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, “Gaziantep'te 80 okulun inşaatı bütçe yetersizliği gerekçesiyle durduruldu. Millet Bahçesi için ise milyonlar harcanacak, bu israf vicdan sızlatıyor” dedi.

TOKİ, 10 Ocak'ta Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi merkezine yapılacak Millet Bahçesi için sözleşme imzaladı. 400 günde bitmesi planlanan ve içinde cami de bulunacak olan projeyi, Ali Acar İnşaat Şirketi yapacak. Gaziantep Millet Bahçesi, Ankara AKM'ye 395.5 milyon TL'ye ve Ankara İmrahor'a 74 milyon 820 bin TL'ye yapılacak Millet bahçelerinden sonra, en pahalı 3'üncü alan olacak.

Gaziantep'te yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine 57 bin 485 metrekare alanda yapılacak Millet Bahçesi'nde cami de inşa edilecek.

Yılmazkaya, Millet Bahçesi için 72 milyon lira harcanmasına halkın karşı olduğunu söyledi.