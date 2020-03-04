830 kişilik mevsimlik işçi alımına 35 bin başvuru

ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde en az ilköğretim mezunu 70’i engelli ve eski hükümlü olmak üzere toplam 830 mevsimlik işçi alımı yapacağını duyurdu. 24-28 Şubat tarihlerinde arasında başlayan ve internetten de yapılan başvurular için insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

RİZE'DE İŞSİZ SAYISININ 3 KATI BAŞVURU

ÇAYKUR’un işçi alımı ilanına en çok ilgi Rize'den oldu. Kayıtlı işsiz sayısı 7 bin 639 olan kentte ÇAYKUR kurasına girmek için 23 bin 553 kişi başvuru yaptı. Rize'de 35 engelli, 17 hükümlü ve 565 tahmil tahliye işçisi toplam 617 kişi işe alınacak.

DİĞER İLLERDE FARKLI DEĞİL

Trabzon için 120 tahmil tahliye işçisi, 9 engelli ve 3 eski hükümlü olmak üzere alınacak toplam 132 kişi için 6 bin 839 kişi, Artvin için ise 75 tahmil tahliye işçisi, 3 engelli ve 2 eski hükümlü toplam 80 kişi için 4 bin 550 kişi başvuru yaparken, Giresun'da ki fabrikaya alınacak 1 eski hükümlü iş başvurusuna ise 19 kişinin müracaat ettiği belirtildi.

KURA TARİHLERİ VE YERİ AÇIKLANDI

ÇAYKUR’un Rize ve Giresun'da bulunan fabrikalarına alınacak işçiler için noter kura çekimi 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 11.00'da Rize Yenişehir Spor Salonunda, Trabzon işçileri için 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 13.00'da Of Kapalı Spor Salonunda, Artvin için ise 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00'da Hopa Spor Salonunda yapılacağı belirtildi.

YABANCI UYRUKLULAR ÇALIŞIYOR

Çay toplama mevsiminde bahçelerde çalışan işçiler çoğunlukla yabancı uyruklu kişilerden oluyor. Bahçelerde çalışan işçilerin büyük çoğunluğunu Gürcüler oluşturuyor.