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9 Haziran altın fiyatları… Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yatırımlarını altın olarak saklayan vatandaşlar, gram altın kaç para sorusunun cevabını arıyor. 9 Haziran gram altın fiyatı, 369,95 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatlarına dair son gelişmeler...

08:11 -
Haberler Ekonomi
9 Haziran altın fiyatları… Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. İşte günün altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN

Çeyrek altın: 608,80 Lira

Yarım altın: 1.217,70 Lira

Gram altın: 369,95 Lira

Cumhuriyet altın: 2.428,00 lira

Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Haziran çeyrek ve gram altın kaç lira?

ALTIN ALIM SATIMINDA VERGİ VAR MI?

Altın alım satımının döviz işlemi gibi kabul edilip vergi getirilmesinin yasaya aykırı ‘hukuksuz idari işlem’ olduğu bildirildi. Prof. Semih Öz, yasanın sadece döviz işlemlerini kapsadığını belirtti. Türkiye'de büyük tartışmalara yol açan ve yavaş yavaş Tobin vergisine doğru adımlar atıldığı yorumlarına neden olan uygulamayı değerlendiren Prof. Semih Öz, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da, kambiyo kelimesinin dövizle eş anlamlı olarak kullanıldığını ve “döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtaları” olarak tanımlandığını dolayısıyla bu tanımın içerisinde ‘altın' ile ilgili bir tarifin yer almadığını söyledi.

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