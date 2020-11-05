94 yıllık dönemde ilk zararını açıkladı

İngiliz perakende zinciri Marks & Spencer (M&S), borsada işlem gördüğü 94 yıllık dönem içinde ilk kez zarar açıkladı.

Dev şirket, mart-eylül dönemini kapsayan 6 aylık dönemde 87,6 milyon pound (962 milyon TL) zarar etti. Geçen yıl aynı dönemde net kârı 158,8 milyon pound (1 milyar 743 milyon TL) olmuştu.

1884 yılında kurulan ve 1926’da borsaya açılan şirket, giysi, ev ürünleri ve lüks gıda ürünleri satıyor.

SALGIN VURDU

Reuters, salgın nedeniyle giysi satışlarının çok azaldığını, zararın başlıca nedeninin bu olduğunu yazdı.

Şirketin CEO’su Steve Rowe, 6 aylık performansın beklentilerden daha iyi olduğunu söyledi. Nitekim, bilançonun açıklanmasının ardından şirketin hisse değeri yüzde 5 arttı.

7 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

M&S, ağustos ayındaki açıklamasında, gelecek üç ay içinde 7 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Şirketin satışlarının bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar pounda gerilediği, giysi satışlarındaki düşüşün yanı sıra ev satışlarındaki azalışın da ev ürünleri satışını düşürdüğü aktarıldı.

Temmuz-eylül döneminde yıllık bazda şirketin kent merkezindeki mağazalarında giysi satışlarının yüzde 53 düştüğü belirtildi.

Perakende pazarlama ajansı Savvy’nin CEO’su Catherine Shuttleworth, BBC’ye yaptığı açıklamada, karantina döneminde şirketin 600 mağazasının kapalı kaldığına işaret etti.

Şirketin gıda ürünü satışları ise Ocado ile yapılan iş birliğinin olumlu etkisiyle karantina döneminde arttı.