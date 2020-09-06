AB: Krizin kazananı teknoloji devleri, daha fazla vergi vermeli

CNBC'de yer alan habere göre Avrupa Birliği'nin vergilendirme ve ekonomiden sorumlu komisyon üyesi Paolo Gentiloni, corona virüsü salgını döneminin gerçek kazananı olan teknoloji devlerinin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi.

Gentiloni'nin bu sözleri, AB ile ABD arasında Apple, Alphabet (Google) ve Amazon'un vergilendirilmesi konusunda tartışma yaşandığı bir dönemde geldi. Komisyon üyesi, ABD ile bu görüş farklılıklarının üstesinden gelmenin zor olduğunu dile getirdi.

Gentiloni, “Krizin kazananları olan teknoloji devlerinin Avrupa'da adil vergi ödediklerini kabul etmek artık mümkün değil. Ekonomik açıdan teknoloji şirketleri bu sürecin gerçek kazananları. Hepimiz kendi hayatlarımızda bunu deneyimliyoruz” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ŞİRKETLERE YÜZDE 9,5, GELENEKSELE YÜZDE 23,2

2018 yılında Avrupa Komisyonu, vergi sisteminin dijital çağ için güncellenmesi gerektiğini belirtmişti. Bunun için yüzde 3'lük ‘dijital vergi' getirilmesini savundu. Ancak ABD, bunun kendi şirketlerini orantısız etkileyeceği gerekçesiyle haksız olacağını söyleyerek karşı çıktı. O dönemde Avrupa Komisyonu'nun yaptığı bir araştırmaya göre dijital şirketler yüzde 9,5 vergi öderken, geleneksel işletmeler için bu oran yüzde 23,2'ydi.

‘KÜRESEL ÇÖZÜMDEN YANAYIZ AMA…'

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için destek paketleri açıklayan AB ülkeleri, bunu karşılamak için ek kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Bunun bir numaralı yolu da yeni vergiler getirmek.

Bu bağlamda, OECD düzeyinde yürütülen görüşmelerden bir sonuç çıkmaması halinde AB'nin 2021 yılında dijital vergiyi hayata geçirmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu Üyesi Paolo Gentiloni, “Eğer görüşmeler sonuçsuz kalırsa, komisyon olarak kendi oranımızı belirleyeceğiz. ABD'de seçim yılındayız. Bu da görüşmelerin sadece teknik düzeyde ilerlemesine neden oluyor. Yine de AB olarak bu konuda küresel bir çözüm üretilmesi gerektiği konusunda ısrarcıyız” dedi.

ABD, haziran ayında müzakerelerden çekilmişti. Bu nedenle 2020 yılı içinde bir anlaşmanın sağlanması mümkün görünmüyor.