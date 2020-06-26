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ABD 1.1 milyon ölüye yardım parası göndermiş

ABD’de corona virüsü salgını sırasında New York Belediyesi’nin dolandırılmasından, işsizlik maaşı vurgununa kadar birçok skandal yaşandı. Son skandal ise CARES Yasası çerçevesinde dağıtılan yardım çeklerinin 1.1 milyon tanesinin ölen kişilere verildiği ortaya çıktı. Ölenlere yardımın maliyeti 1.4 milyar dolar.

08:29 -
Haberler Ekonomi
ABD 1.1 milyon ölüye yardım parası göndermiş

ABD, corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için vatandaşlara yardım çekleri dağıtmıştı.

CBS'de yer alan habere göre, federal hükümet, hayatta olmayan tam 1.1 milyon kişiye bu çeklerden göndermiş. Hükümet denetleme raporunda, ölen kişilere ödenen rakamın 1.4 milyar dolar (9.6 milyar TL) olduğu belirtildi.

İlginç gerçek, Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin, mart ve nisan ayında dağıtılan yardım çeklerini denetlemesiyle ortaya çıktı. CARES Yasası çerçevesinde bekarlara 1200 dolar, evlilere ise 2400 dolar ve çocuklar için de 500 dolar ödeme yapılmıştı. Mayıs sonunda hükümetin dağıttığı toplam para 269.3 milyar doları (1.84 trilyon TL) buldu.

IRS PARAYI GERİ İSTİYOR AMA…

1.1 milyon ölü kişiye para gönderilmesinin nedeni, ödemeleri yapan Hazine Bakanlığı ve Mali Hizmetler Bürosu'nun; Sosyal Güvenlik İdaresi tarafından tutulan ve IRS (Gelir Dairesi Başkanlığı) tarafından kullanılan ölüm kayıtlarına erişim hakkının olmaması. Teşvik ödemelerinin 2018 ve 2019 vergi beyannamelerine göre yapıldığı için, ölenler de ödeme listesine dahil oldu. IRS'ten yapılan açıklamada bu paraların geri alınmasının şart olduğu vurgulandı. Ancak bunun nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili ortada henüz bir plan yok.

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Son güncelleme: 08:36 26.06.2020
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