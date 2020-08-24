‘ABD 2022 yılında toparlanır’

ABD'li ekonomistlere göre ülke ekonomisi uzun yıllar durgunluktan çıkamayabilir. CNN'de yer alan habere göre Ulusal İşletme Ekonomistleri Birliği (NABE) üyelerinin yaklaşık yarısı, 2022'ye kadar gayri safi yurt içi hasılanın salgın öncesi seviyesine dönmesini beklemiyor. Uzmanların büyük bölümü, iş piyasasının eski duruma gelmesinin de 2022'nin şubat ayını bulacağı görüşünde.

NABE üyelerinin bir bölümüne göre ABD ekonomisinin toparlanma belirtileri görülüp ardından daha da kötü bir düşüşe geçmesi ihtimali de göz ardı edilmeyecek kadar fazla. NABE'nin bu verileri, ağustos ayında 235 üyesiyle yaptığı ankete dayanıyor.

1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA YENİ PAKET BEKLENTİSİ

Trump Hükümeti, salgın sonrası eşi görülmemiş büyüklükte yardım paketleri açıkladı. Ancak ekonomistler bu konuda ikiye bölünmüş durumda. NABE anketine katılan uzmanların yüzde 40'ı, devasa yardım paketlerine rağmen hükümetin yeterince şey yapmadığı görüşünde. Yüzde 37'si, salgına verilen ekonomik tepkinin yeterli olduğunu düşünüyor. Ekonomistlerin yüzde 23'ü ise hükümetin gereğinden fazla destek paketi açıkladığını savundu.

ABD Kongresi henüz yeni teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlayamasa da NABE üyelerinin yarısından fazlası tamamlayıcı sağlık sigortası ve küçük işletmeler için maaş koruma programının mutlaka devam etmesi düşüncesinde. Ekonomistlerin büyük bölümü yeni açıklanacak teşvik paketinin 1 trilyon dolardan fazla olacağı beklentisinde.

EKONOMİDEKİ AÇIK ŞU AN İÇİN SORUN DEĞİL

Anketin en çarpıcı bölümlerinden biri ise kasım ayında düzenlenecek seçimlerle ilgili. NABE üyelerinin yüzde 62'si Demokratlar'ın adayı Joe Biden'ın seçilmesinin ABD ekonomisinin büyümesi açısından daha iyi olacağı görüşünde. Ekonomistlere göre kim başkan seçilirse seçilsin önünde üç büyük sorun olacak: Virüsü yenmek, ekonomik iyileşme ve sağlık politikasını teşvik etmek…

ABD ekonomisindeki açık, hükümetin aşırı harcamaları nedeniyle hızla büyüyor. Ancak NABE üyelerine göre krizi atlatmak için teşvikler şart. Bu nedenle şu anda ekonomideki açığın bir endişe kaynağı olmadığı görüşündeler.