ABD borsaları yükselişle açıldı

Wall Street geçen haftayı son anda teknoloji şirketlerine gelen alımlarla artıda kapatmış, ABD Başkanı Donald Trump ve sağlık yetkilililerinin itirazlarına rağmen Georgia eyaletinin yasakları gevşeten ilk eyalet olmasıyla birlikte risk iştahı kuvvetlenmişti.

S&P 500 endeksi hükümetin trilyonlarca dolar büyüklüğündeki ekonomiyi ayağa kaldırma paketlerinin desteğiyle Mart ayındaki dip seviyelere kıyasla %30 yükselmiş olsa da, analistler salgın hastalığın ekonomide yarattığı tahribatın artarak devam ettiğini ve virüsün tedavisi için ilaç bulunmadığı sürece kazanımların sınırlı olabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.93 artıda seyrederken S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.92 ve Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %1.25 yükseldi.

S&P 500 listesinde yer alan Apple, Amazon, Microsoft, Boeing, Ford, General Electric ve Chevron gibi şirketler bu hafta çeyreklik bilançolarını açıklayacaklar.