ABD borsalarında çatışma beklentisi

ABD ile İran arasında General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin gerginliği uzun zaman gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani sabaha karşı Bağdat'ta düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybetti.

ABD piyasaları ise bu operasyona ilk tepkisini Türkiye saati ile 16:00 sularında açıldıktan sonra gösterdi. New York Borsası'nda işlem gören savaş uçağı üreticisi Lockheed Martin'in hisseleri Türkiye TSİ 20:00 sularında yüzde 4.11 yukarıda. Lockheed Martin dünyaca ünlü F-16 uçaklarının ve Sikorsky helikopterlerini imal ediyor.

Füze üreticisi Northrop Grunman'in hisseleri de saat 20:00 itibariyle yüzde 4.81 primli, hisseler 372 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Füze savunma ve radar sistemleri alanında faaliyet gösteren Raytheon'un hisseleri ise yüzde 1.80 artışla 228 dolardan işlem görüyor.

Saat 20:05 itibariyle S&P 500 endeksi yüzde 0.43 kayıp ile 3.244 puandan işlem görürken Dow Jones yüzde 0.57 kayıpla 28 bin 702 puan seviyesinde.