ABD Dışişleri Bakanı: TikTok’u yasaklayabiliriz

Çinli ByteDance firmasının 2013 yılında geliştirdiği sosyal performans uygulaması TikTok hakkında ABD’den önemli bir açıklama geldi. Fox News’a konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok dahil Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı “kesinlikle değerlendirdiklerini” dile getirdi.

CNN’in aktardığına göre, Washington’da üst düzey bir diplomat, “Eğer özel bilgilerinizin Çin Komünist Partisi’nin eline geçmesini istiyorsanız TikTok’u indirebilirsiniz” dedi.

ABD’de Kongre üyeleri, son dönemde artan şekilde ülkedeki TikTok kullanımının ulusal güvenlik sorunu yarattığını öne sürüyor. Kongre üyeleri, Çin yasalarına göre Çinli şirketlerin Çin Komünist Partisi tarafından kontrol edilen istihbarat çalışmalarını desteklemesi gerektiğini iddia ediyor.

ABD’nin açıklaması, iki ülke arasında ticaret, salgın ve Hong Kong başlıklarında gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

TikTok ve 58 Çin merkezli uygulama, Hindistan’da yasaklanmıştı. Karar, Hindistan ile Çin arasında sınırda meydana gelen çatışmaların ardından gelmişti.

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ABD’DE HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından hazırlanan bir inceleme notuna göre TikTok’un başı ABD’de çeşitli şekillerde dertte. Sadece 2020 yılının ilk çeyreğinde uygulama ABD’de 165 milyon kez indirilmiş.

Şirket hali hazırda Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından inceleniyor. TikTok 2017 yılının kasım ayında ABD’li TikTok benzeri uygulama Musical.ly’i 1 milyar dolara satın almış ve bu satın almanın ABD’de ulusal güvenlikle ilgili olmadığını düşünüp CFIUS’tan izin alma gereği duymamıştı. TikTok şu an ABD’de bir ulusal güvenlik problemi olarak görüldüğünden CFIUS uygulamayı incelemeye almaya karar verdi. TikTok’un bağlı bulunduğu ByteDance şirketi soruşturma için gereken sürenin şirketin satın alındığı ilk 90 gün olduğunu belirterek soruşturmaya itiraz ediyor.

Eğer CFIUS ByteDance aleyhinde karar verirse firma TikTok’un ABD’deki operasyonlarını yerli bir şirkete satmak durumunda olacak. CFIUS daha önce verdiği kararlar ile PatiensLikeMe isimli sağlık girişimi ve Grindr isimli online buluşma uygulamasındaki Çinli yatırımcılarının hisselerini sattırmıştı.