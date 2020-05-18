ABD ile Çin arasında çip savaşı: TMSC, Huawei’den yeni sipariş alımını durdurdu

ABD’den Çin’e karşı ticaret savaşını kızıştıracak hamleler gelmeye devam ediyor.

ABD’de Donald Trump yönetiminin Çinli teknoloji devi Huawei’nin “ABD yazılım ve teknolojisinin kullanılması sonucu üretilen yarı iletken çipleri almasının önüne geçecek'' bir düzenlemeye imza atmasının ardından dünyanın en büyük çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing (TMSC) firmasından flaş bir adım geldi.

Japon Nikkei’nin haberine göre, TMSC, en büyük ikinci müşterisi olan Huawei’den yeni sipariş alımını durdurdu.

ABD’YE FABRİKA KURMA KARARI ALMIŞTI

Huawei’nin yanı sıra Apple ve Qualcomm için de çip üreten TMSC geçen hafta ABD’de 12 milyar dolar yatırımla fabrika kurma kararını açıklamıştı. Firmadan geçen hafta yapılan açıklamada da uluslararası yarı iletken endüstrisinin tedarik zincirinin fazlasıyla karmaşık bir yapı olduğu belirtilerek, ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı yeni kuralların, hukuk ekibiyle ayrıntılı biçimde inceleneceği kaydedilmişti.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, Pekin'in Amerikan firmalarını ‘güvenilemez kuruluşlar listesine' almaya hazır olduğunu bildirmişti.

Global Times'ın haberinde, Çin yönetiminin soruşturma altına alacağı ve bazı kısıtlamalar uygulayacağı Amerikan firmaları arasında Apple, Cisco ve Qualcomm'un olduğu, Boeing'den uçak alımını da askıya alabileceği ileri sürülmüştü.