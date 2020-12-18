ABD, onlarca Çinli şirketi kara listeye ekleyebilir

ABD Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC de dahil olmak üzere onlarca Çinli şirketi bugün kara listeye eklemeye hazırlanıyor.

Çin’e karşı sıkı tutum takınan lider olarak anılmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki son haftalarında atacağı bu adım, Trump’ın mirasını pekiştirecek. ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Joe Biden göreve 20 Ocak’ta başlayacak.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre ABD’nin kara listesine, neredeyse tamamı Çinli yaklaşık 80 şirket ve bağlı kuruluşun eklenmesi bekleniyor. Bu listeye giren şirketlerin ABD ile iş yapmaları neredeyse tamamen engellenmiş oluyor.

GEREKÇE: ÇİN ORDUSU İLE BAĞLANTILI OLMALARI

Kaynaklara göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın bazı şirketleri Çin ordusuyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle kara listeye ekleyecek. Washington bu şirketlerin Çin ordusu tarafından Güney Çin Denizi’nde yapay adalar inşa edilmesi veya insan hakları ihlallerinde bulunduğunu düşünüyor.

Trump yönetimi, şu anda 275’ten fazla Çin merkezli şirket ve bağlı kuruluşu içeren kara listeyi Çin’in kilit sektörlerinde tahribat yaratmak için sık sık kullandı.

Bu şirketler arasında, telekom ekipmanı devleri Huawei Technologies ve ona bağlı 150 kuruluş, ABD yaptırımlarını ihlal gerekçesiyle ZTE ve Çin’in Uygur azınlık üzerinde baskı kurmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle güvenlik kamerası üreticisi Hikvision yer alıyor.

SMIC, Ticaret Bakanlığı ve Washington’daki Çin Büyükelçiliği açıklama taleplerine yanıt vermedi. (REUTERS)

