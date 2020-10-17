ABD tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı

Otomotiv sektörüne yazılım geliştiren firma Reynolds & Reynolds CEO’su Robert Brockman, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, yurt dışında tutulan varlıkların açıklanmaması ve banka dolandırıcılığı gibi birden fazla konuda suçlandı.

2 milyar dolarlık bir tutarla ABD tarihinin en büyük vergi kaçakçılığına imza attığı belirtilen Brockman, Robert Smith tarafından kurulan Vista Equity Partners tarafından yönetilen özel sermaye fonundaki tek yatırımcı. Yetkililer, Brockman’ın Vista’nın İç Gelir İdaresi’nden elde ettiği gelirleri gizlediğini belirtiyor.

WSJ’nin haberine göre, Robert Smith, 2005’ten 2014’e kadar 43 milyon dolarlık federal vergilerden isteyerek kaçtığını itiraf etti ve devam eden soruşturmada işbirliği yapmayı kabul etti. Adalet Bakanlığı ile varılan bir anlaşmaya göre 139 milyon dolarlık para cezası ve vergi borcu ödeyecek, ancak yargılanmayacak. Brockman’ın 1999 ve 2019 yılları arasında ise dolandırıcılığı gerçekleştirmek için şifreli iletişim kurma ve kod kelimeler belirlediği aktarıldı.

79 yaşında olan Brockman’a suçlamalar perşembe günü San Fransisco federal mahkemesinde açıldı. Hazırlanan iddianameye göre Brockman yıllarca Vista’nın fonlarından on milyonlarca dolarlık yatırımları yönlendirdi. Savcılar, gelirlerini gizlemek için Bermuda ve İsviçre’deki gizli banka hesaplarının kullanıldığını söylüyor. Ancak iddianame Brockman’ın fonlardan kazandığı 2 milyar doları off-shore hesaplarda saklayarak ne kadar vergi atladığını belirtmiyor.

Brockman suçsuz olduğunu iddia etti ve uzaktan gerçekleştirilen bir duruşmanın ardından 1 milyon dolarlık tahvil ile serbest bırakıldı. Avukatı Kathryn Keneally, “Bu suçlamalara karşı onu savunmayı dört gözle bekliyoruz.” açıklaması yaptı. Kaçakçılığın yapıldığı şirket olan Vista’dan bir sözcü ise yorum yapmaktan kaçındı.

Ohio merkezli olan Reynolds & Reynolds şirketinin bir sözcüsü ise, “Adalet Bakanlığı’nın iddiaları, Robert Brockman’ın Reynolds & Reynolds ile olan mesleki sorumluluk dışında yaptığı faaliyetlere odaklanıyor. Şirketin herhangi bir suç işlediği iddia edilmiyor ve işimizin bütünlüğüne güveniyoruz” dedi.

Eski Deniz Piyadesi yedek subayı olan Brockman, üniversiteden mezun olduktan sonra Ford’da çalışmaya başladı. Daha sonrasında ise International Business Machines Corp.’ta otomobil yedek parçaları, bileşenleri ve muhasebe veri işleme hizmetleri işine geçti. Universal Computer Services Inc.’i 1970 yılında kurdu ve aile hayır kurumu Brockman Foundation’un web sitesinde yer alan biyografiye göre 2006 yılında Reynolds & Reynolds’un başkanı ve CEO’su oldu.