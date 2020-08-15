ABD, Venezuela’ya akaryakıt taşıyan tankerlere el koydu

ABD yönetimi, İran’dan Venezuela’ya akaryakıt taşıyan 4 tankere el konulduğunu açıkladı. İran’ın Venezuela Büyükelçisi Hojat Soltani ise el konulan tankerlerin İran’a ait olmadığını belirtti.

ABD yönetimi, tankerlere el konulma gerekçesini “yaptırımları delmek” olarak açıkladı.

1,1 MİLYON VARİL YAKITA EL KONDU

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından “terör örgütü” ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela’ya gönderdiği tespit edilen petrolleri taşıyan tanker gemilerine el konulduğu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiği öne sürüldü.

Açıklamada, “Bu eylem, ABD yönetiminin İran’dan taşınırken ele geçirdiği en çok miktardaki petrol oldu.” denildi. Cnbc, gemilerde toplamda 1,1 milyon varil yakıt olduğunu aktardı.

Haziran’da İran, Venezuela’ya 1,5 milyon varillik akaryakıt sevkıyatı yapmıştı.

TANKERLER HOUSTON’A ÇEKİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, “İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un yürüttüğü diplomasimiz petrol sevkıyatını engelledi.” ifadesini kullandı.

Ortagus, “Bizim yaptırımlarımız nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile anlaşmadan kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray’daki basın toplantısında, ele geçirilen 4 petrol tankeri gemisinin Houston’a getirildiğini duyurdu.

ABD VENEZUELA’NIN RAFİNERİSİNE DE EL KOYMUŞTU

Dünyada en fazla petrol rezervi Venezuela’da bulunuyor ancak ABD yaptırımları nedeniyle ülke ekonomik olarak iflas etmiş durumda.

Venezuela devlet petrol şirketi olan PDVSA’nın ABD’deki iştiraki olan rafineri firması Citgo’nun kontrolü de Nicolas Maduro yönetiminden alınmış ve ABD destekli muhalefete verilmişti. Citgo’nun kontrolünü kaybetmek, hem ciddi gelir kaybına hem de akaryakıt kıtlığına neden oldu.