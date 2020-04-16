ABD’de 1 ayda 20 milyondan fazla işsizlik maaşı başvurusu

ABD'de 5.2 milyon kişi geçen hafta işsizlik maaşı almak için başvuruda bulundu.

Böylece ülkede son bir ay içinde işsizlik maaşı başvuruları 20 milyonu aştı.

ABD'de fabrikalarda üretilen toplam ürün miktarı 1946 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşamıştı.

Reuters'ta yer alan habere göre ekonomideki yavaşlamanın bir benzerini ABD İkinci Dünya Savaşı sırasında görmüştü.

Önceki hafta Cuma günü açıklanan aylık tarım dışı istihdam verisi Mart ayında 701,000 kişinin işten çıkarıldığını gösteriyordu. Sadece bu rakam bile 2008-2009 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kaydedilen en yüksek istihdam kaybı olmuş ve 2010'dan bu yana istihdamda görülen kesintisiz artışın sonunu getirmişti.