ABD’de 3 trilyon dolarlık paket senatodan geçti

ABD'de Demokratlar, corona virüsü salgınından etkilenenler için 3 trilyon dolarlık yeni bir yardım paketi tasarısı hazırlamıştı. Tasarıda işsizlik maaşını ödemekte zorlanan eyaletlere maddi destek sağlanmasından, vatandaşlara 1200 dolarlık yeni nakdi yardımlar yapılmasına kadar birçok madde yer alıyor. Senatoda çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler bu tasarıya karşı çıktığı için tasarının geçmesi beklenmiyordu.

208 EVET, 199 HAYIR

Ancak oylamada sürpriz bir sonuç çıktı. CNBC’de yer alan habere göre, 208 evete karşılık 199 hayır oyuyla tasarı senatodan geçti. Bu, Demokratlar için önemli bir başarı olsa da tasarının yasalaşması yine de çok zor görülüyor. Cumhuriyetçiler'in karşı çıkmasının yanı sıra Başkan Donald Trump da bu tasarıya sıcak bakmıyor. Bu nedenle önüne gelmesi halinde Trump'ın bunu veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.