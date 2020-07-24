ABD’de alüminyum kutu kıtlığı çıktı

ABD'de belki de kimsenin aklına gelmeyecek bir ürünün kıtlığı yaşanıyor: Alüminyum kutu… CNN'de yer alan habere göre, özellikle bira üreticileri bu nedenle zor durumda. Raflarda şu anda bazı biralar bulunmuyor.

Alüminyum kutu arzındaki kriz nedeniyle Molson Coors, Brooklyn Brewery ve Karl Strauss gibi markalar, stoklarda yer alabilmek için ürün çeşitliliğini azaltma yoluna gitti.

2019'DA SATILAN BİRALARIN YÜZDE 60'I KUTULU

Yaşanan bu sıkıntının en önemli nedenlerinden biri corona virüsü salgını nedeniyle değişen alışkanlıklar. Kafe, bar ve restoran gibi yerlerde genelde biralar fıçılarda satılıyor. Ancak karantina nedeniyle bu mekanların kapalı kalması, insanların evlerine çok daha fazla kutu bira almalarına neden oldu. ABD Ulusal Bira Toptancıları Birliği'nin rakamlarına göre, salgından önceki dönemde de kutu biraya olan talep zaten artmıştı. Buna göre 2010 senesinde satılan biraların yüzde 50'sini kutular oluştururken, 2019'da bu oran yüzde 60'a yükselmişti.

Toptancılar Derneği baş ekonomisti Lester Jones, “Yaşanan sıkıntı biraz corona virüsle, biraz da pazarın dinamikleriyle alakalı” diye konuştu. Alkolsüz içecek üreten firmaların da uzun ince alüminyum kutuları kullanmaya başlaması, talebin artmasındaki önemli etkenlerden biri.

MİLYARLARCA ALÜMİNYUM KUTU İTHAL EDİLİYOR

Bu sıkıntı nedeniyle Molson Coors, daha az satılan bira çeşitlerinin üretimini durdurdu. Karl Strauss, üretim kapasitesini düşürdü, özel seri ve mevsimlik biraların üretimini durdurdu. Brooklyn Brewery ise üretimde önceliği en çok satan çeşitlere verdi.

Kutu Üreticileri Derneği, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir taleple karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. Bu nedenle üreticilerin deniz aşırı ülkelerde milyarlarca boş kutu ithal ederek alışılmadık bir adım attığı belirtildi. Ball Corp. ve Crown Holdings gibi üreticiler yeni üretim hatları ve tesisleri inşa ediyor. Ancak bunların çalışır hale gelmesi en az 1 yılı bulacak.

SORUN YAŞAMAYAN ÜRETİCİLER DE VAR

Karl Strauss'un Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Chad Heath, “Geri dönüşüm süreleri 4-5 günden, 4-5 haftaya çıktı. Basılı kutuların fiyatları ise iki katına yükseldi” diye konuştu.

D.G. Yuengling&Son, Oskar Blues ve Artisanal Brewing Ventures gibi bira üreticileri ise alüminyum kutu tedariki konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını açıkladı.