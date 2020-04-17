ABD’de ballı maske ihalesi

ABD bu ihaleyi konuşuyor… Bağlı bulunduğu şirket iflas başvurusunda bulunmuş ve Mayıs 2018'den beri kimseyi çalıştırmayan Panthera LLC firmasına ABD hükümeti tarafından 10 milyon N95 maskesi tedarik etmesi için iş verildi.

İhalesiz verilen işte firma maske başına hükümete 5.50 dolar fatura kesti. Washington Post'ta yer alan habere göre hükümetin üretimine el koyduğu N95 maskesi üreten şirketler maskeleri 0.65 cent ile 1.5 dolar arası fiyatlara hükümete satıyor.

‘FEMA İLE BİZ İLETİŞİME GEÇTİK’

Panthera'nın yöneticilerinden James V. Punelli, “Savunma Bakanlığı için tıbbi eğitimler düzenliyoruz, buradaki bağlantılarımız bize maske bulmakta yardımcı olacak. FEMA ile bağlantıya biz geçtik ve maske satmayı biz önerdik” açıklamasında bulundu.

Maskelerin satın alınması ABD'nin acil durum oragnizasyonunu yapan Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından organize ediliyor. Kurumun sözcüsünden yapılan açıklamada, “Panthera üretici değil tedarikçi bir şirket” açıklamasında bulunuldu.

SENATÖR: NASIL BÖYLE İNSANLARLA İŞ YAPILIR

Daha önce hiç maske üretimi veya tıbbi malzeme üretimi yapmamış olan Panthera LLC'nin yetkilileri mayıs ayına kadar maskeleri ABD hükümetine tedarik edeceklerini söyledi. Şirketin uzman olduğu iş ise askeri eğitim tatbikatları düzenlemek. Firma askeriyedeki bağlantılarını kullanarak maskeleri rahatlıkla temin edebileceğini belirtiyor. Cumhuriyetçi Parti'den Nebraska senatörü olan Chuck Hagel, “Hükümet böyle insanlarla nasıl iş yapar anlamıyorum” diye konuştu.

İLGİLİ HABER N95 maske nedir? N95 maske kullanımı corona virüsünden korur mu?