ABD’de bir elektrik santrali Bitcoin madenciliğine başladı

ABD’nin New York kentinde bir elektrik santrali, kendi ürettiği elektrikle Bitcoin madenciliğine başladı.

Bloomberg’in haberine göre, santralde günde 50 bin dolarlık Bitcoin üretimi yapılıyor.

Atlas Holding LLC adlı özel sermaye şirketi, santrale Bitcoin madenciliği için yaklaşık 7 bin adet maden makinesi aldı.

GÜNDE 5,5 BİTCOİN

Piyasadaki ortalama elektrik fiyatlarının çok altında bir maliyetle günde yaklaşık 5,5 Bitcoin üretilen tesis, 1973’te kömür santrali olarak kurulmuş, daha sonra doğalgaz çevrim santraline dönüştürülmüştü.

Santralde üretilen 115 megavatlık elektriğin 15 megavatı, Bitcoin madenciliği için kullanılıyor. Eskiden sadece enerji talebinin yoğun olduğu dönemlerde aktif olan santral, şu an tüm yıl üretim yapıyor.

Kripto para birimi Bitcoin, 2018’de 19 bin doları aşarak zirveye yükselmesinden bu yana büyük fiyat dalgalanmaları yaşıyor. Bitcoin’in bugün itibarıyla fiyatı 9 bin dolar seviyesinde.