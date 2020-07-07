ABD’de bir iflas daha: Lucky Brand

ABD'de corona virüsü salgını döneminde onlarca farklı sektörde, büyük ve köklü şirketler iflas erteleme ya da direkt iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı. Bunlara son eklenen firma, hazır giyim sektöründen Lucky Brand oldu.

İLK ETAPTA 13 MAĞAZA KAPATILDI

Fox News'ta yer alan habere göre Lucky Brand, en az 13 mağazasını kapattı ve iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 182 milyon dolarlık finansal borcunun yanı sıra 79 milyon dolar da satıcılara borcu bulunuyor. Lucky Brand'in iflas edebilmesi için borçluları, 15.6 milyon dolarlık finansman sağlayacak. Leonard Green&Partners şirketine bağlı olan Lucky Brand'in satılması için de görüşmeler yürütülüyor. Yeniden yapılanma şefi Mark Renzi, Authentic Group ile Simon Property'nin birlikte markayı almak için görüşmeler yaptığını söyledi.

SIKINTILI ŞİRKETLERİ ALMAYI SEVİYORLAR

Lucky için gelen teklif 140.1 milyon dolar paranın yanı sıra 51.5 milyon borçlu kredisi içeriyor. Ayrıca bir de yedek teklif olduğu öğrenildi. Authentic ve Simon, ilk kez sıkıntıdaki bir markayı almak için iş birliğine gitmiyor. İki şirket, 4 yıl önce iflas eden Aeropostale'yi iflastan alan bir grubun parçasıydı. Son olarak da Brookfield Property ile birlikte iflas eden perakende zinciri Forever 21'i satın almışlardı.

SALGINLA BİRLİKTE GELİRLERİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ

1990 yılında kurulan Lucky Brand, teknolojiye ayak uyduramadı. Online satış konusunda zayıf kalan marka, corona virüsü salgını da başlayınca gelirlerinin yüzde 50'sini kaybetti. Lucky Brand'in Kuzey Amerika'da 200'den fazla mağazası bulunuyor. Şirketin 2020 yılında sadece kira giderlerinin 52 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

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