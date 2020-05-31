ABD’de bir spor salonu zinciri daha iflas ertelemeye başvuruyor

ABD'de spor salonları açılmaya başladı fakat salgının ilk döneminde yaşanan büyük üye kayıpları sebebiyle salon işletmecileri zor günler geçiriyor.

İflas erteleme görüşmelerine başlaması beklenen yeni firma ise ABD genelinde 430 spor salonu bulunan 24 Hour Fitness Worldwide şirketi.

Bloomberg'ün konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre firma 1.3 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için ek kaynak yaratamazsa iflas erteleme (chapter 11) başvurusunda bulunacak.

Şirket salonlarını yeniden açabilmek için mekanları kiraladığı mülk sahipleri ile de geçmiş borçları sebebiyle anlaşması gerekiyor.

Firmanın sözcüsü San Ramon şirketin geleceğine ilişkin planları basın ile paylaşmayacağını söylerken 24 Hour'u açık tutmak için uzun vadeli planlar yaptıklarını söyledi.



85 MİLYAR DOLARDON 45 MİLYAR DOLARA…

Spor salonu sektörü dünyada oldukça zor bir dönemden geçiyor. Gold's Gym International iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Onu ABD merkezli Town Sports International izledi.

WinterGreen araştırma tarafından yapılan sektör tahminlerine göre; 2019 yılında 85 milyar dolarlık hacmi olan spor salonu endüstrisinin 2020 yılını 45 milyar dolarlık ciro ile tamamlaması bekleniyor.

ABD'deki spor salonlarının yüzde 45'i açık. Türkiye'de ise salonlar 1 Haziran tarihinden itibaren önlemlerle açılacak.