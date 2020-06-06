ABD’de corona virüsüyle gelen yeni meslek: Ateş ölçücüler

Corona virüsü salgını, tüm dünyada milyonlarca insanın işini kaybetmesine neden oldu. Diğer yandan salgınla birlikte yeni iş alanları da doğdu. Bunlardan biri de ateş ölçücüler!

CNBC'de yer alan habere göre, alışveriş merkezlerinden marketlere, ofislere kadar kamuya açık hemen her yerde ateş ölçümü artık standart uygulama haline geldi. Bu durum, şirketlerin ilginç adımlar atmalarına neden oldu. Kuzey Teksas'ta bulunan ve helikopter üreten Bell Şirketi, bu iş için 60 hemşireyi işe aldı.

HEMŞİRELER İÇİN FAZLA BASİT



Bell Şirketi ile birlikte çalışan Vaco Danışmanlık Şirketi'nden Wayne Lynch, “60 hemşire aldıklarını ilk duyduğumda açıkçası güldüm. Benim eşim de hemşire ve günde 200 farklı iş yapıyor! Sadece ateş ölçmek için bu meslekten birini almak tuhaf” yorumunu yaptı.

Bell Şirketi de bunun yanlış olduğunu kısa sürede anladı. Corona virüsü salgınının patlama yapmasının ardından hemşirelere tıbbi merkezlerde daha fazla ihtiyaç duyulunca, 60 kişiyle yollar ayrıldı. Şirket, Wayne Lynch'ten bu konuda kendilerine yardım etmesini istedi.

Bell bu konuda yalnız değil. Başta Apple olmak üzere ABD çapında yüzlerce şirket, ateş ölçümü yapacak kişileri işe almak için ilanlar verdi.

‘HİZMET SEKTÖRÜNDEN KİŞİLERE UYGUN'

Sorun şu ki ateş ölçme işini yapacak kişiyi işe alırken hangi özelliklere bakılması gerektiği, kafaları karıştırdı. Wayne Lynch, “Burada önemli olan, işi yapacak kişinin başkalarıyla iyi ilişki kurma becerisine sahip olması. Daha önce hizmet sektöründe çalışanlar bu iş için en doğru tercih” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETİN 2 KATI

Danışman Lynch, yeni iş kolunun insanlar için daha önce akıllarından bile geçirmedikleri Apple, Bell gibi şirketlere kariyer fırsatı yarattığı görüşünde. Üstelik ortalama maaş da senelik 50 bin dolar. Bu da eyaletlere göre değişmekle birlikte asgari ücretin neredeyse iki katı. En büyük risk ise tüm koruma ekipmanları şirket tarafından verilse de enfekte olmuş bir kişiyle temas kurmak.