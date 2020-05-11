ABD’de esnafın sosyal mesafe isyanı

ABD'de neredeyse tüm eyaletlerde karantina kısıtlamaları gevşetildi. Bazı yerlerde dükkanlar açıldı. Ancak bunun bir şartı var: Sosyal mesafe kuralına uyulması… Ama bu pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

Massachusetts Masphee'de yer alan Polar Cave Ice Cream isimli dondurmacı, kapılarını yeniden açtıktan bir gün sonra yeniden kapanma kararı aldı. CNN Business'ta yer alan habere göre bunun nedeni, müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymamaları. Hatta bu konuda kendilerini uyaran çalışanları sözlü bir şekilde taciz etmeleri.

'17 YAŞINDAKİ ÇALIŞANIM HAKARETLER YÜZÜNDEN İŞİ BIRAKTI'

Dükkanın sahibi Mark Lawrence yaptığı açıklamada, “En iyi çalışanlarımdan biri, vardiyası bittikten sonra istifa etti. 17 yaşında bir kız olarak işittiği hakaretleri, erkek soyunma odasında bile duymazsınız. Bu gerçekten utanç verici” ifadelerini kullandı.

Lawrence, “Yeniden açılma yönergelerine göre müşteriler dükkana gelmeden en az 1 saat önce siparişlerini vermek zorunda. Ancak bunu yapmadan geldiler ve öfkelerini personelden çıkardılar. Ortada tavuklar gibi koşturup, ‘Dondurmam nerede?' diye bağırıp durdular. Burası travma merkezi değil, dondurmacı! İnsanlar birkaç hafta evde kalınca, nasıl davranmaları gerektiğini unutmuşlar” diye konuştu.

YEREL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Mark Lawrance'ın bu isyanı, yerel basında gündem yarattı ve en çok konuşulan haberler arasına girdi. Halktan dondurmacıya destek mesajları yağdı. Lawrence bunun üzerine dükkanı yeniden açtı ve, “Bu kez her şey yolunda. Müşteriler son derece kibardı ve herkes kurallara uydu” açıklamasını yaptı.