ABD’de işsizlik ödemesini alan işe dönmek istemiyor

ABD, corona virüsü salgınında küçük işletmeler tarafından ücretsiz izne çıkarılanlar için Maaş Koruma Programı (PPP) başlatmıştı. Buna göre, izne gönderilen çalışanlar için devlet her hafta ödeme yapıyor.

‘İŞLERİN YENİDEN BAŞLAMASINA ENGEL'



Ülkede ekonomi yeniden açılırken, bazı çalışanlar işlerine geri dönmek yerine PPP'den maaş almaya devam etmek istiyor. Cumhuriyetçi Senatör David Perdue, senatodaki bir Bankacılık Komitesi Toplantısı'nda bunu gündeme getirerek, işlerin yeniden başlamasının önünde büyük bir engel olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, buna karşılık olarak, “Bu teknik sorunun farkındayım. Bu yola başvuranlar, PPP ödemelerini kaybedecek. İşveren yeniden çalışmaya başladığında, işçisi geri dönmek istemezse gerekli kurumları hemen bilgilendirmeli. Böylece o çalışanın işsizlik ödemesini keseceğiz” ifadelerini kullandı.

YARISINDAN FAZLASI ÇALIŞIRKEN DAHA AZ KAZANIYOR

Çalışanların PPP almaya devam etmek istemesinin nedeni basit. Yapılan araştırmaya göre bu ödemeyi alan işçilerin yaklaşık yarısı çalışırken, PPP'den haftada aldıkları 600 dolardan daha az kazanıyor. Salgın nedeniyle yaşadıkları endişeler de buna eklenince, işçiler düşük maaşlı işlerine dönmemek için direniyor.