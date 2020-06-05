ABD’de istihdamda büyük sürpriz

ABD’de tarım dışı istihdam verilerinde büyük sürpriz yaşandı. İstihdamda Reuters anketine göre 8 milyonluk düşüş beklenirken 2.5 milyonluk artış açıklandı.

İşsizlik oranının da yüzde 14,7’den yüzde 19,8’e yükselmesi beklenirken, yüzde 13,3’e geriledi. Siyah Amerikalılar arasında işsizlik oranı ise yüzde 16,8 ile 2010 sonrası en yüksek seviyeye ulaştı.

Ortalama saatlik kazançlar yıllık yüzde 6.7 arttı, beklenti yüzde 8.5’ti. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklenirken yüzde 1 düştü. İşgücüne katılım oranı yüzde 60.8’de kaldı.

Pandemi nedeniyle istihdam Nisan ayında 20.5 milyonla rekor seviyede azalmıştı.

İstihdamdaki sürpriz artış sonrası petrol fiyatlarında kısmi yükseliş, altın fiyatlarında ise düşüş görüldü. Dolar/TL’de ise sınırlı bir artış kaydedildi.