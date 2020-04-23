ABD’de market çalışanları isyan etti: Gezmeye geliyorlar!

ABD'deki süpermarket çalışanlarının ilginç bir derdi var. Corona virüsü salgını nedeniyle eğlence yerlerinin kapanması sonrası, canı sıkılan insanların mağazalarını gezmeye gelmesinden şikayetçiler. Market zinciri Costco'da görevli biri, “Yeni oyun parkı biziz” benzetmesini yaparak ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmek için marketleri tercih ettiğini söyledi.

Sinemaların, alışveriş merkezlerinin corona virüsü salgını nedeniyle kapanması, ABD’de canı sıkılan kişilerin evden çıkmak için her fırsatı kullanmasına neden oldu. Çalışmak zorunda olan işçiler için, insanların sadece keyfi olarak marketlere gelmesi, hayati tehlike yaratan bir durum.

‘RAFLARI İNCELİYORLAR’

Target'ın California’da mağazasında bir çalışan, Business Insider'a e-mail göndererek, “İnsanlar, eğlence aktivitelerindeki eksiklik nedeniyle çalışması zorunlu olan süpermarketlere yöneldi. Koridorlarda 3-4 kişilik grupların, alımı zorunlu olmayan ürünlerin raflarını incelerken görüyoruz” diye yazdı. Business Inseder'a benzer şekilde, Walmart, Costco, Staples ve CVS'de çalışan toplam 9 kişi e-mail gönderdi.

AİLECE MARKET GEZİSİ

Eczane zinciri CVS’in sözcüsü yaptığı açıklamada, hayati olmayan ürünleri mümkün olduğunca raflardan çektiklerini, çalışanların eldiven ve maske taktıklarını söyledi. Ancak bir süpermarket görevlisinin, salgın için alınması gereken tedbirlere uymayan bir müşteriyi polise şikayet etmesinin pek mümkün olmadığı dile getirildi. Rhode Island'daki CVS'de çalışan bir kişi, insanların ailece markete gezmeye geldiğini, ebeveynlerin bebek ve küçük çocuklar için hiçbir önlem almadıklarını anlattı.

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‘CAN SIKINTISINDAN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR’

California’daki Staples'ta görevli olan biri ise, “Bir gün mağazaya, yaşlı (virüsün en çok tehdit ettiği kesim) bir çift geldi. Ellerindeki kuponu harcamak için etrafa bakmak istediler. İnsanlar sadece canları sıkıldığı için alışveriş yapıyor” ifadelerini kullandı.

Bu durumla ilgili en güzel benzetme ise California’daki bir Costco çalışanından geldi: “Yeni eğlence parkı biziz! Aileler çocuklarıyla vakit geçirmek için süpermarketleri ziyaret ediyor.”