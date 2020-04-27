ABD’de maskesi olan vergi memurları göreve çağrıldı

Gelir İdaresi (IRS), ‘kritik görevler' için 73 bin çalışanına mail göndererek, 10 bin kişinin ofise dönmesi gerektiğini belirtti. Eğer yeterli sayıda gönüllü başvuru olmazsa, seçimin kurum tarafından yapılacağı kaydedildi.

İNSAN KAYNAKLARINDAN GÖNDERİLDİ

Business Insider'da yer alan habere göre, e-postanın devamındaki bölümde ise çok tartışılan bir nota yer verilerek, “Çalışanlar ofise gelirken maske ve eldivenlerini kendileri getirmeli” ifadeleri kullanıldı.

İnsan kaynakları müdürü Robin D.Bailey ve müdür yardımcısı Kevin Q. McIver imzalı notta, “IRS, gerekli ekipmanları sağlamak için çalışıyor. Ancak ilk günlerde herkese yetecek kadar maske ve eldiven stoku olmayabilir” denildi.

‘BU TALEP KABUL EDİLEMEZ'

Söz konusu mektup büyük tartışma yarattı. Demokratik Partili temsilciler meclisi üyeleri Richard Neal ve John Lewis, yaptıkları açıklamada, “Böylesi kriz zamanlarında, kritik işler için çalışanların ofise çağrılmaları anlaşılabilir bir durum. Ancak IRS'in çalışanlarından kendi güvenlik ekipmanlarını getirmelerini istemesi tamamen sorumsuzca ve etik dışı bir tutum. Bunu yapmak ‘federal hükümet'in görevidir” ifadelerini kullandı.

IRS, CARES Yasası'yla birlikte ABD vatandaşlarına ödenecek yardımları dağıtmakla görevlendirildi. Ayrıca vergi beyanlarının da 15 Temmuz'a kadar uzatılmasıyla kurumun üzerindeki iş yükü arttı.