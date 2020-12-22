ABD’de Meclis ve Senato yardım paketini onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 892 milyar dolarlık corona virüsü yardımlarını içeren toplam 2.3 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçeyi onayladı.

Temsilciler Meclisi’nde 53 oya karşılık 359 oy ile onaylanan teşvik paketi, Cumhuriyeçiler’in kontrolündeki Senato’ya yönlendirildi.

TRUMP’A GÖNDERİLDİ

Senato’da da onaylanan yardım paketi, imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderildi. Aylardır üzerinde tartışılan, ABD hükümetinin 2021 bütçesi ve Covid-19 pandemisi yardımlarını içeren paket, Trump’ın imzalamasının ardından yürürlüğe girmiş olacak.

Paket pandemi destekleri, federal işsizlik yardımlarında haftada 300 doların yanı sıra, tek seferlik olmak üzere ayrıca 600 dolarlık da doğrudan ödemeleri içeriyor. Teşvik paketinde ayrıca, küçük işletme kredileri, Covid-19 aşı dağıtım ve test programları için fonlar da bulunuyor. (DHA)

