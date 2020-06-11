ABD’de pirince bir yılda yüzde 40 zam

Pirinç, corona virüsü salgını sırasında tüm dünyada zam şampiyonu olan ürünler arasına girdi. Bir yandan karantina nedeniyle insanların pirinç stoklaması, diğer yandan kötü hava şartlarının çeltik tarlalarına zarar vermesi, ürünün fiyatının bir anda fırlamasına neden oldu. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, pirinç fiyatları 2011 yılının kasım ayından beri en yüksek seviyesine geldi. Son iki haftada yüzde 47'lik artış oldu

ABD'DE ÜRETİM YÜZDE 17 DÜŞTÜ



Nielsen'in verilerine göre, 30 Mayıs'ta sona eren 13 haftalık süreçte pirinç fiyatları, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 zamlandı. ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) verilerine göre 2019'da ülkedeki pirinç üretimi yüzde 17 düşüşle yaklaşık 8 milyon 900 bin ton olarak gerçekleşti. Bunun nedeni, pirinç, soya ve mısır tarlalarının yoğun olarak bulunduğu Arkansas, Missouri, Mississippi, Louisiana ve Teksas eyaletlerinde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle ekinlerin zarar görmesi. Hava şartlarının bu baharda güzel gitmesiyle, önümüzdeki dönemde ABD'deki pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 20 yükselmesi ve fiyatların da düşmesi bekleniyor.

ASYA'DA MUSON MEVSİMİ YAKLAŞIYOR

En çok pirinç üretilen ve tüketilen kıta olan Asya'da da durum farklı değil. Ancak burada üretimi yağışlar değil, kuraklık vurdu. Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği'ne göre Tayland'daki kuraklık nedeniyle 1 ton pirincin maliyeti 1133 doları buldu. Güneydoğu Asya'da temmuz ile eylül ayları arasında yaşanacak muson mevsimi, fiyatları daha da yükseltebilir. Muson yağışları Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam gibi büyük üreticileri etkileyecek.

2020 BEKLENTİSİ: 500 MİLYON TONLUK REKOR ÜRETİM



Amerika Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi olan Hindistan'da corona virüsü salgını nedeniyle ihracat yavaşladı. Limanlarda yüzde 50 ila 60 arasında kargo konteyneri sıkıntısı yaşanıyor. Bu da navlun maliyetlerinde yüzde 32'lik yükselmeye neden oldu. Yaşanan gelişmeler, pirinçlerini göndermek için konteyner bulamayan pirinç ihracatçılarına zarar verdi” denildi. Buna rağmen 2020 için beklentiler iyi yönde. Amerika Tarım Bakanlığı, bu sene pirinç üretiminin 500 milyon ton gibi rekor bir düzeye ulaşacağını tahmin ediyor.