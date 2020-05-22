ABD’de sahte işsizlik maaşı vurgunu

ABD'de corona virüsü salgını sırasında 39 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. CARES Yasası çerçevesinde bu kişilere 31 Temmuz'a kadar devlet tarafından haftada 600 dolar ödeme yapılıyor. Bunun yanı sıra eyaletler de haftada 800 dolara varan maaşlar veriyor.

AP'de yer alan habere göre dolandırıcılar, işsizlik maaşı üzerinden yüz milyonlarca dolarlık vurgun yaptı. ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Departmanı'ndan yapılan açıklamada, sahtekarların işsizlik maaşı almak için başka kişilerin bilgilerini çalarak başvuruda bulunduğu belirtildi.

‘ÖNLEMLERLE YÜZ MİYONLARCA DOLAR KURTARILDI'

Bakanlık yetkilisi Suzi LeVine, “Sahtekarlığı araştırmak ve çalınan yüz milyonlarca doları geri almak için kolluk kuvvetleri, finans kurumları ve Çalışma Bakanlığı birlikte çalışıyor” dedi. LeVine, soruşturma ve rakamlarla ilgili detay veremeyeceğini söyleyerek, “Şunu belirtebilirim, devletin aldığı tedbirler sayesinde binlerce sahte başvuru ve yüz milyonlarca dolarlık başka paranın sahtekarların eline geçmesi önlendi” ifadelerini kullandı.



ÖDEMELER İÇİN BEKLEME SÜRESİ 4 GÜNE ÇIKTI

Yaşanan bu gelişme, işsizlik maaşlarının ödemelerini de geciktirdi. Alınan ek önlemler nedeniyle normalde iki gün içerisinde yatan maaşlar artık dört günde sahiplerine ulaştırılıyor. New York Times’ta konuyla ilgili geçen hafta yer alan haberde, Gizli Servis'in dolandırıcılığı fark ettiğini ve Washington'ı uyardığı kaydedilmişti. Gizli Servis, işin ucunda büyük bir Nijeryalı dolandırıcılık çetesi olduğunu düşünüyor.

‘BUNLAR SOFİSTİKE SUÇLULAR'



Washington'da mart ayından beri 1.1 milyon kişi işsizlik başvurusunda bulundu. Yetkililer, özellikle geçtiğimiz hafta başvurularda yaşanan artışın, bu sahtekarlığın bir parçası olduğuna inanıyor.

Suzi LaVine, “Karşımızda çok sofistike suçlular var. İnsanlar hakkında çok önemli bilgilere sahip olduktan sonra bunları para kazanmak için kullanmayı biliyorlar” yorumunu yaptı.

10-16 MAYISTA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ÖDENDİ

10-16 Mayıs tarihleri arasında ABD genelinde 1.6 milyon işsizlik başvurusu yapıldığı, bunların içinde sahtekarlık nedeniyle oluşan çifte başvuruların da bulunduğu kaydedildi. Sadece geçen hafta 565 bin 764 kişiye 1 milyar doların üzerinde ödeme yapıldı.