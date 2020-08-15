ABD’de salgının sürpriz yıldızı: Dikiş makineleri

Corona virüsü salgınının özellikle ilk döneminde tuvalet kağıdı, ıslak mendil, en dezenfektanı gibi ürünle adeta karaborsaya düşmüştü. ABD'de bu ürünlerin yanı sıra bir ürün daha son aylarda raflarda zar zor bulunuyor: Dikiş makineleri!

CNN'de yer alan habere göre, dikiş makinelerine olan talep bir anda patladı. Üreticiler bunu karşılamak için ellerinden geleni yapsa da müşterilerin taleplerine ayak uyduramadı. Özellikle karantina döneminde ev hanımları, zaman geçirmek için ‘eski usul' hobilere döndü. Ancak dikiş makinelerine olan ilginin bir anda patlamasının en önemli nedeni, insanların maskelerini kendilerinin dikmek istemesi.

‘KİMSE BÖYLE PATLAMA BEKLEMİYORDU'

Baby Lock dikiş makinelerini üreten Tacony Corporation'ın Pazarlama Başkan Yardımcısı Jeff Fuller yaptığı açıklamada, “ABD'li insanlardaki dikiş tutkusu, nisan ayında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) maske kullanılması yönündeki çağrısından sonra başladı. Yeni yönergeler bir cuma günü duyurulmuştu. Sonraki pazartesi günü daha önce karşılaşmadığımız bir talep gördük” dedi. Fuller, “Nisan ayında dikiş makinelerimize olan talep neredeyse sekiz kat yükseldi. Son aylarda talep biraz sakinleşti. Ancak giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar tüm ürünlerimizin satışları hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Sektördeki kimse böyle bir satış patlaması beklemiyordu” ifadelerini kullandı.

WALMART'IN 100 GÜNLÜK STOKU 24 SAATTE 5 GÜNE DÜŞTÜ

Tedarikçiler de bu talep artışına hazırlıksız yakalandı. Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart bile sadece 24 saatte 100 günlük dikiş makinesi stokundan beş günlük stoka düştü! Walmart, talebin oldukça yüksek olduğunu ve envanteri artırmak için tedarikçilerle birlikte çalıştığını açıkladı.

Tacony'nin portföyünde fiyatları 99 dolar ile 30 bin dolar arasında değişen fiyatlarda dikiş makineleri bulunuyor. Bunlar arasında ev kullanımı için olanlardan, sanayi tipi olanlara kadar birçok çeşit var.

29 MİLYON EV YAPIMI MASKEDEN 346 MİLYON DOLAR KAZANILDI

Jeff Fuller, bin dolar ve altındaki fiyatlardan satılan giriş seviyesi makinelerin hâlâ raflarda bulunmadığını dile getirdi. Fuller, “Bir dikiş makinesi sipariş edildiğinde bunun üretilmesi ve teslim edilmesi genellikle 12 hafta sürer” dedi. Bu nedenle giriş seviyesi makine almak isteyen müşterilerin hala bir ila üç ay arasında beklemesi gerekiyor.

Ev yapımı ürünlerin satıldığı Etsy'de 110 bin satıcının 29 milyon maskeden 346 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Tacoma'daki bir dikiş kursunda öğretmen olan Ryliss Bod, salgın sonrası dikişin moda haline geldiğini söyledi. Bod, “Artık daha genç insanlar, erkekler ders almaya başladı. Bunların birçoğu daha önce hiç dikiş dikmeyen kişiler. En popüleri, bir saat süren yüz maskesi yapımını öğrettiğimiz ders” ifadelerini kullandı.