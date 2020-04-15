ABD’de süper zenginlere evden corona virüsü testi

ABD’nin en zengin posta koduna sahip bölgesi olarak bilinen Miami açıklarındaki Fisher Adası sakinleri şu an dünyada yaygın olarak kullanılamayan parmaktan kan alınarak corona virüsü testi yaptırma imkanına kavuştu.

Bloomberg’ün posta kodları üzerinden yaptığı araştırmaya göre Fisher Adası, ABD’nin en zengin muhiti. Miami açıklarında yer alan ve 800 ailenin yaşadığı, plaj kumlarının Bahamalar’dan özel olarak getirtildiği adada ev fiyatları 2 milyon dolardan başlıyor ve 40 milyon dolara kadar çıkıyor.

SEMPTOMU OLANLAR TEST YAPTIRAMIYOR

The Miami Herald’ın haberine göre, adada bulunan servis personeli ve ada sakinlerine corona virüsü testi yapılıyor. Bunu ilginç kılan ise ABD genelinde test konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanması ve hastalık semptomları gösteren kişilerin bile test yaptırmakta zorlanması. Fisher Adası sakinlerinin bir şekilde Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi’nden, 15 dakikada sonuç veren binlerce test aldığı belirtildi.

‘BALON İÇİNDE YAŞAMIYORUZ’

Adada yaşayan Elena Bluntzer, “Burada isteyen herkese test yapılıyor. Her şey çok iyi organize edilmiş. Ben de parmak ucumdan kan verdim. Hepimiz bu pandeminin ne kadar ciddi olduğunun farkındayız. Burası da ülkenin geri kalanından farklı değil. Sonuçta kimse bir balonun içinde yaşamıyor” diyor.

Elena Bluntzer ayrıca salgının başlamasının ardından, adayı giriş-çıkışlara kapatarak kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi.

VİRÜS ADAYA DA ULAŞTI

Blutzer, “Açıkçası şu anda adada kaç kişinin bulunduğunu söylemek zor. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Restoranlar ve marketler açık durumda. Tuvalet kağıdı ya da un gibi ürünlerden stok yapma ihtiyacı hissetmedim” ifadelerini kullandı.

Gazetenin aldığı istihbarata göre ise adada en az 4, en çok 9 ada sakininde Corona virüse rastlandı.

KİMLERİN YAŞADIĞI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Fisher Adası kimlerin yaşadığının kayıtları kamuya açık değil. Adayı her isteyen ziyaret edemiyor. Miami’den kalkan feribotlara ismi verilen kişiler veya mülk sahipleri binebiliyor. Adaya ulaşmak 7 dakika sürüyor.