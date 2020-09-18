ABD’de TikTok indirmek yasaklandı

Pazar gününden itibaren TikTok'un ABD'deki uygulama mağazalarında yer alması yasaklandı.

TikTok'un ABD biriminin bir kısmının kontrolünün Başkan Trump'a yakınlığı ile bilinen iş insanı Larry Ellison'ın şirketi Oracle'a verilmesi bekleniyordu. Bloomberg’de yer alan habere göre Başkan Trump bu anlaşmanın detaylarını beğenmedi ve henüz imzalamaya hazır olmadığını söyledi.

Başkan, ABD'li şirketlerin TikTok ile yapacakları muhtemel anlaşma için sürenin 20 Eylül'de biteceğini açıklamıştı.

Başkan daha sonra verdiği yeni bir karar ile TikTok'un ABD biriminin 12 Kasım'a kadar elden çıkarılması gerektiği talimatını vermişti.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgilere göre hali hazırda telefonunda TikTok uygulaması indirmiş olanlar bu uygulamayı kullanmaya devam edebilecek fakat WeChat kullananlar bu uygulamayı da kullanamayacak.

Eğer TikTok 12 Kasım'a kadar şirketini satmazsa kullanıcılar uygulamayı da kullanamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Bugün alınan karar Başkan Trump'ın ulusal çıkarlarımızı korumak için her şeyi yapacağının göstergesidir” yorumunu yaptı.

TİKTOK NEDEN HEDEFTE?

ByteDance firmasının 2013 yılında geliştirdiği sosyal performans uygulaması TikTok şu sıralar herkesin dilinde. Türkiye’de de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu uygulamanın şahsi bilgileri ihlal edip etmediğini araştırmak üzere inceleme başlattı.

TikTok hakkında son bir yıldır kişisel verilerin ihlaline ilişkin güçlü iddialar var fakat son dönemde ortaya atılan iddiaların kaynağı bir siber güvenlik uzmanının sosyal medya paylaşımına dayanıyor.

‘VERİ İHLALİ ÜST DÜZEYDE’

Bangorlol isimli bir Reddit kullanıcısı üç ay önce TikTok uygulamasını ters mühendislik (reverse engineering) yöntemi ile çalıştırdığını söyleyerek bulduğu çıktıları kullanıcılar ile paylaştı.

Bangorlol 15 yıldır siber güvenlik alanında çalışan biri olduğunu sözlerine eklerken TikTok'ta kişisel verilerin ihlalinin üst düzeyde olduğunu savundu.

Kullanıcı Reddit paylaşımında TikTok'un kişisel verilerin ihlali dışında cep telefonlarına yüklü diğer uygulamalar aracılığı ile de bilgiler topladığını yazdı. TikTok'un telefon rehberine de erişimi olduğu belirtildi. Cep telefonunun işlemcisi ve depolama alanlarının da TikTok tarafından görülebildiği savunuldu.

‘TELEFONLARA SUNUCU KURUYOR’

TikTok'un kullanıcıların cep telefonuna erişmek için aracı sunucu (Proxy server) kurduğu iddia edildi.

Bangorlol, “Eğer geri mühendislik yaparak ayarları değiştirmezseniz uzaktan küçük ayarlar ile bilgilerinize erişebiliyorlar” ifadesini kullandı.

Reddit kullanıcısı TikTok'tan veri analizi için bilgi toplanamadığını çünkü her güncellemede uygulamanın algoritmasını değiştirdiğini söylüyor.

Kullanıcı ortaya çıkardığı durumdan sonra TikTok'un uygulamada değişiklikler yapmış olabileceğini anlatıyor. Bloomberg'e göre ByteDance geçen yıl TikTok’tan 3 milyar dolar kazandı.

SMS'LE VİDEO SİLME/YÜKLEME

TikTok'un isminin gündeme geldiği asıl büyük güvenlik skandallarından biri ise geçen Ocak ayında yaşandı. Check Point Research isimli bir siber güvenlik şirketinin yaptığı testlere göre uygulamanın kaynak kodunda yapılan değişiklikler ile kullanıcılara gönderilen SMS'ler bir felaket ile sonuçlanabiliyor.

Kullanıcılar kendilerine TikTok tarafından resmi bilgilendirme mesajı gibi gelen SMS'lere tıklayarak, farkında olmayan hesaplarından video yükleyebiliyor, yükledikleri videolar silinebiliyor, sadece arkadaşlarının görmesini istedikleri videoları herkes görebiliyor ve kişilerin uygulamaya verdikleri bilgiler bilgisayar korsanlarının eline geçebiliyor.

‘SIFIR HATA İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

TikTok güvenlik ekibinden Luke Deshotels New York Times'a yaptığı açıklamada, “TikTok kullanıcılarının kişisel bilgilerini korur. Pek çok organizasyon gibi bu konuda sıfır hata olması üzerine çalışıyoruz” diye konuştu.

AVRUPA’DA SORUŞTURMANIN EKSENİ ÇOCUKLAR

TikTok'la ilgili İngiltere'de de yürütülen ciddi soruşturmalar var. Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO) tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında uygulamanın çocukların kişisel verilerini ihlal edip etmediği inceleniyor. ICO tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uygulamanın yetişkinlerin çocuklara mesaj atmasını kolaylaştıran bir yapısı olduğu savunuluyor ve çocuk istismarı konusundaki hassasiyetler dile getiriliyor.

CİROSUNUN YÜZDE 4’Ü KADAR CEZA KESİLEBİLİR

Geçen haziran ayında Avrupa'da da TikTok'a karşı yürütülen soruşturmalar hız kazandı. Hollanda'nın TikTok'un çocukların kişisel verileri üzerindeki etkisini araştırırken dünyanın en sıkı kişisel veri kanunlarından birine sahip olan (GDPR) Avrupa Birliği firmanın üzerine gitmeye hazırlanıyor.

Hollanda da hali hazırda yürütülen bir soruşturma bulunurken AB'nin kanunlar çerçevesinde ihlal görürse şirketlere dünyadaki yılık cirolarının yüzde 4'ünü ceza olarak kesme hakkı bulunuyor. Bloomberg'de yer alan habere göre TikTok yetkililer ile iş birliği yapacak olmaktan memnun olduğunu dile getiriyor. Türkiye'de TikTok'a karşı yürütülen soruşturmanın kişisel verilerin ihlali noktasında olduğu bilinse de detaylı bir açıklama henüz yok. Türkiye’de TikTok’un yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama şu ana dek dünyada 2 milyar kez indirildi.