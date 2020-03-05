ABD’de devlet memurlarına TikTok yasağı hazırlığı

ABD’de devlet memurlarının sosyal meyda uygulaması TikTok’u kullanmasının yasaklanmasına dair yasa teklifi hazırlandı.

Reuters’ın haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, hazırladığı tasarıyı Senato’ya sunacağını açıklarken, TikTok’un elde ettiği verileri Çin hükümetiyle paylaştığını öne sürdü.

“Tüm kamu çalışanlarının konum verilerinin Pekin’in elinde olmasını gerçekten istiyor muyuz” diyen Hawley, bu durumun büyük bir güvenlik riski olduğunu öne sürdü.

Hawley’in yasa teklifini ne zaman sunacağı ve tek başına mı yoksa başka senatörlerle birlikte mi sunacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

TikTok yetkilileri ise, suçlamaları reddederek ABD’deki verinin ABD’de kaldığını belirtiyor.

Şirketin sözcülerinden biri, dün yaptığı açıklamada, ABD’de senatörlerle bir toplantı yaparak veri güvenliğine dair bilgilendirme yapmayı planladıklarını söyledi.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT BİRİMLERİNDE YASAKLANMIŞTI

Hali hazırda, ABD’de ulusal güvenlik ve istihbarat birimlerinde çalışanlara TikTok kullanımı yasaklanmış durumda.

Çin merkezli uygulama olan TikTok uygulamasını indirenlerin sayısı Şubat 2020’de 1 milyarı aştı.

Pekin merkezli ByteDance adlı şirkete ait olan uygulama, 2017’den bu yana iOS ve Android sistemlerinde kullanılıyor.

TikTok’un ABD’de 26,5 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor ve bu kişilerin yüzde 60’ı 16-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. ABD’de özellikle gençler arasında söz konusu uygulamasının popülerliği giderek artıyor.

Çin dışında uygulamayı en çok kullanan ülkeler arasında, Hindistan ve ABD’nin ardından Türkiye, Rusya ve Pakistan geliyor. Türkiye’de şu ana kadar TikTok uygulaması 23,2 milyon kez indirildi.