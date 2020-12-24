ABD’de Trump ile solcular aynı talepte birleşti

ABD'de corona virüsü mali destek paketiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Tartışmaların merkezinde ise, vatandaşlara ne kadarlık doğrudan nakit desteği verileceği konusu yer alıyor.

1,4 trilyon dolarlık federal bütçe tasarısıyla birlikte ele alınan 900 milyar dolarlık destek paketi konusunda Cumhuriyetçiler ile Demokratlar uzlaşmaya varmıştı ancak Başkan Donald Trump'tan sürpriz bir itiraz geldi.

Trump, tüm vatandaşlara verilecek olan 600 doları “komik” bularak bu rakamın 2 bin dolara yükseltilmesini isterken, diğer ülkelere mali destek verilmesini öngören maddeleri eleştirmiş ve “rezalet” olarak nitelendirmişti.

DEMOKRATLAR’DAN TRUMP’A DESTEK

Bloomberg, Temsilciler Meclisi'nin solcu üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve diğer Demokratların, vatandaşlara daha yüksek ödeme yapılması yönündeki taleplerine Trump gibi sürpriz bir müttefik bulduklarına dikkat çekti.

Ocasio-Cortez ve Demokratlar, Trump'ın 2 bin dolarlık ödeme önerisine destek verdi ancak Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, özel görüşmede meclisteki diğer Cumhuriyetçilere bireysel yardımı 2 bin dolara çıkarmayı hedefleyen teşvik paketinin başarısız olacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, bugünkü oturumda 2 bin dolarlık ödeme için oy birliği arayacağını dile getirdi.

Trump, Ocasio-Cortez ve benzer çizgideki Demokratları, sosyalist olmakla suçluyordu.

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CUMHURİYETÇİLER’DE SEÇİM KAYGISI

ABD'de Cumhuriyetçiler, vatandaşlara daha yüksek mali destek verilmesine uzun süredir “bütçe açığını artıracağı” gerekçesiyle itiraz ediyor ancak Senato seçimleri nedeniyle Demokratların talebine net karşı çıkamıyor. Nitekim, 600 dolarlık destek ödemesini geçen hafta kabul etmişlerdi.

Trump'ın yardım paketine itirazının, Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta yapılması planlanan ve Cumhuriyetçiler'in Senato'da çoğunluğu ellerinde tutmaları açısından kritik önem taşıyan ikinci tur seçimleriyle ilişkili olduğu yorumları yapılıyor.

Temsilciler Meclisi'nin ardından Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da çoğunluğu ele geçirmeyi hedefleyen Demokratlar, Joe Biden'ın ocakta koltuğu Trump'tan devralmasının ardından yeni bir teşvik paketi getirmeyi planlıyor.

ABD, 326 bin ölümle salgının en fazla can kaybına neden olduğu ülke konumunda.

PAKETTE NELER YER ALIYOR?

900 milyar dolarlık teşvik paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme, zor durumdaki küçük işletmelere 300 milyar dolarlık kaynak, kira yardımı için 25 milyar dolarlık destek ve işsizlik yardımlarının haftalık 300 dolar artırılması gibi düzenlemeler yer alıyordu.