ABD’de uçakta maske takmayan, bir daha uçamayacak

Hava yolu taşımacılığı endüstrisi, corona virüsü salgını nedeniyle yaşadığı krizin yaralarını sarmaya çalışıyor. Birçok ülkede uçaklar yeniden havalanmaya başladı. Reuters'ta yer alan habere göre, ABD'de ekonominin yeniden açılması sonrası vaka sayılarının yükselmeye başlaması, hava yolu şirketlerini harekete geçirdi.

Ülkenin en büyük hava taşımacılığı şirketleri Alaska Airlines, American Airlines, Delta Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines ve United Airlines'ın oluşturduğu Airlines for America Birliği, politika değişikliği ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

PERŞEMBE GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLIYOR

Buna göre uçuştan önce her yolcuya salgın önlemleri konusunda yapmaları gerekenler anlatılacak. Maske takmak zorunlu olacak. Uçuş sırasında uyarılara rağmen maske kullanmayı reddeden yolcular, olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar kara listeye eklenecek. Yani söz konusu kişi listede olduğu süre boyunca uçakla yolculuk yapamayacak.

American Airlines, güncellenen politikanın bugün yürürlüğe girdiğini ve Airlines for America Birliği tarafından perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Delta ise yolcuları maske kullanmanın önemini kabul etmeleri ve buna uymaları için iki kat fazla çaba harcayacaklarını açıkladı.

‘FEDERAL BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR'

Yeni politikanın corona virüsü salgını devam ettiği sürece yürürlükte olacağı öğrenildi. Salgın sırasında hava yolu ulaşımının güvenliğinin sağlanması için çalışan isimlerden olan Demokrat Senatör Ed Markey, “Şirketlerin politika değişikliğine gitmesi çok önemli bir karar. Ancak hâlâ federal bir düzenlemeye ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

ABD Hükümeti, hava yolu endüstrisinden ve sendikalardan gelen çağrılara rağmen hava yolu ulaşımının güvenliğini sağlamak için hukuki yaptırımları olacak yeni kurallar getirmedi.

‘ENDÜSTRİ, GÜVENLİĞİ TEK BAŞINA SAĞLAYAMAZ'

Uçuş Görevlileri Derneği Başkanı Sara Nelson yaptığı açıklamada, “Federal hükümet, salgın sırasında uçaklarda görev yapan personelin güvenliğini sağlama sorumluluğunu tamamen yitirdi. Endüstri tek başına bunu sağlayamaz” diye konuştu.

Federal Havacılık İdaresi Yöneticisi Stephen Dickinson'ın yarın senatoda uçuş sırasında maske kullanımı konusunda yöneltilecek sorulara yanıt verecek.