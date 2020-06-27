ABD’de vakalar rekor kırdı, ekonomide tekrar kapanma adımları geldi

ABD’de corona virüsü vakalarının tekrar yükselişe geçmesi üzerine, şimdilik çok sınırlı da olsa ekonomide yeniden kapanma kararları gelmeye başladı.

Özellikle ülkenin güney ve batı eyaletlerinde vaka sayılarında ciddi artışlar görülürken 26 Haziran’da günlük vaka sayısı 44 bini geçti.

Güney eyaletlerden Teksas’ta Vali Greg Abbott, dün açıkladığı kararla tüm barların kapatılması talimatını verdi. Financial Times’ın haberine göre, insanların bir araya gelmesine de sayı sınırlamaları getirildi.

Vali ayrıca, restoranların kapalı bölümlerinde kapasitenin de yarısından fazlasının kullanımına yasak getirdi.

Teksas’ta dün günlük 5 bin 707 vaka ile rekor kırılmıştı.

Teksas’ta görevliler barlarda sosyal mesafe kontrolü yaparken… (17 Haziran)

Fotoğraf: Reuters

YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Bir diğer güney eyalet Florida’da da barların kapalı bölümlerinde içki satışı yasaklandı. Florida’da dün 8 bin 942 vaka ile rekor kırılmıştı. Florida Valisi Ron DeSantis, governor of Florida, başka önlemlerin de alınabileceği mesajını verdi.

San Francisco’da da artan vaka sayıları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi için öngörülen yeniden açılma takviminde ertelemeye gidildi.

Florida’nın Miami kentinde Miami-Dade bölgesinde de vaka artışları nedeniyle plajların bir hafta süreyle kapalı olmasına karar verildi.

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BORSALARDA SERT DÜŞÜŞ

Söz konusu eyaletler, ekonominin yeniden açılması konusunda ilk harekete geçen eyaletler olmuştu. Bu durum, ABD’de ekonomik toparlanmaya dair beklentileri de olumsuz etkiledi.

Nitekim, ABD’de hisse senedi piyasalarında dün yüzde 2’yi aşan sert satışlar görüldü.

JPMorgan’dan küresel stratejist David Kelly, “Son vaka rakamları, sosyal mesafelenme kurallarını gevşetebilecek bir durumda olmadığımızı herkese gösteriyor” dedi.



Miami-Dade’de plajlar sosyal mesafe kurallarıyla açılmıştı…

Fotoğraf: Reuters

TAM KARANTİNA TEKRAR MASADA

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü ve Beyaz Saray’da kurulan corona virüsü görev gücünün önde gelen üyelerinden olan Anthony Fauci, bazı eyaletlerin tekrar tam karantina politikalarına dönmek zorunda kalabileceklerini ancak öncelikle insanların maske takmasını sağlayacak ve kalabalıkların bir araya gelmesini sınırlayacak önlemler alınması gerektiğini belirtti.

İnsanlara tekrar karantinaya girin dendiğinde tepkiyle karşılaşılacağını belirten Fauci, buna rağmen tam karantina seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY YENİDEN KAPANMA İSTEMİYOR

ABD Başkan Yardımcısı ve Beyaz Saray’da kurulan corona virüsü görev gücünün başkanı Mike Pence, Başkan Donald Trump’ın ekonomiyi açmak istediğini ve salgına karşı adımlar atılırken ekonominin açılma sürecinin devam edebileceğini söyledi.

Pence, vaka artışlarına rağmen hastaneye yatış ve ölüm sayılarının görece düşük olduğunu dile getirdi.

Trump yönetimi, ülke salgının merkezi haline gelmesine rağmen ekonomiyi yeniden açmaya odaklanmıştı.

ABD 467 bin vaka ve 125 bin ölümle salgından en çok etkilenen ülke konumunda olmayı sürdürüyor.