ABD’de vasıflı yabancı işçi istihdamını engelleyecek kararname

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimi, vasıflı göçmenlerin ülkeye giriş vizesi almasını sınırlıyor. Yaz aylarında yeni çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya aldıklarını açıklayan yönetim, özellikle teknoloji endüstrisindeki vasıflı yabancı işçi istihdamını engelleyecek yeni bir kararname açıkladı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre kararı savunan yetkililer, Covid-19 salgınının tetiklediği işsizlik ortamında yaratılan yeni iş alanlarında Amerikan vatandaşlarına öncelik verilmesi gerektiğine değindi.

ABD Çalışma ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucunda, şirketlerin H-1B vize programına kayıtlı işçilere ödemesi gereken asgari ücretin önemli ölçüde artırılması, H-1B vizelerine uygun uzmanlık meslekleri tanımının ise daraltılması söz konusu.

ABD’de H-1B vizesi “vasıflı işçi” grubuna veriliyor.

İç Güvenlik Direktörü Vekili Kenneth Cuccinelli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kanunun büyük ölçüde ABD şirketlerine işçi sağlayan üçüncü taraf yüklenicilerinin vizelerini reddetmek için tasarlandığını söyledi.

Cuccinelli, “Şirketler, Amerikalıları işten çıkarmama ve onları daha ucuz yabancı işçiyle değiştirmeme yönünde teşvik edildi” dedi.

KARARNAME TEPKİYE YOL AÇABİLİR

Yeni kararnamenin, H-1B programının yetenekli Amerikalı işçi eksikliği nedeniyle gerekli olduğunu belirten ABD Ticaret Odası gibi meslek örgütlerinin tepkisine yol açması bekleniyor.

Hükümet istatistiklerine göre, H-1B vize sahiplerinin üçte ikisinden fazlası Hindistan’dan geliyor ve büyük ölçüde teknoloji firmaları tarafından istihdam ediliyor.