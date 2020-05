ABD’de yeni moda: Otomatik el yıkama makineleri

Corona virüsü salgını, yüksek teknolojiyle üretilen, temassız el yıkama istasyonlarına olan talebi yükseltti. Özellikle süpermarketler, zararlı patojenlerin yüzde 99.9'unu öldüren bu cihazlar için binlerce dolar ödedi.

El yıkama istasyonu, 30 yıl önce küçük bir Colorado merkezli firma olan Meritech tarafından icat edilmişti. Cihazlar her geçen yıl daha da geliştirildi.

Business Insider’da yer alan habere göre, geleneksel el yıkama makinelerinin aksine Meritech'in ürünleri tamamen otomatik. Ellerinizi makineye koyduğunuz zaman 40 noktadan sabun ve su püskürtülüyor. 12 saniyede, tamamen temassız bir şekilde elleriniz dezenfekte ediliyor.

‘BİR GÜN KLASİK LAVABOLARIN YERİNİ ALACAK’



Meritech'in teknoloji sorumlusu Paul Barnhill, “İnsanlar ellerini her yıkadıklarında bunu farklı şekilde yaparlar. Bu nedenle her zaman aynı hijyen sağlanmaz. Bu süreci bizim makinelerimizdeki gibi otomatikleştirirseniz, her yıkamada kolayca aynı oranda ellerinizi dezenfekte edebilirsiniz. 28 yıl üzerinde çalıştıktan sonra, bunlardan birinin evimde olmasını gerçekten isterdim. Şimdilik bunlar evler için tasarlanmadı. Ancak ileride bir gün normal lavaboların yerini bu makinelerin alacağına eminim” ifadelerini kullandı.

EL YIKAYANLARIN YÜZDE 33’Ü SABUN KULLANMIYORDU!



2013 yılında yapılan bir araştırmada, insanların sadece yüzde 5'inin umumi tuvaletlerde ellerini, zararlı patojenleri tamamen öldürecek kadar yıkadığını ortaya koymuştu. Yüzde 33'lük kesimin ise sabun kullanmadığı belirlenmişti.

Meritech CEO'su David Duran'ın verdiği bilgiye göre ABD'de, corona virüsü salgınından önce otomatik el yıkama makineleri genellikle sağlık merkezleri ve gıda üretim tesisleri gibi yüksek hijyen standardı gerektiren yerlerde kullanılıyordu. Duran, “Hijyen konusundaki bu yeni farkındalık, Meritech'in satışlarının fırlamasını sağladı. Geçen yıla göre yüzde 200'lük bir artış var. Ürünlerimize talep fazlasıyla yükseldi” diye konuştu. Meritech'in makinelerinin fiyatları 3 bin dolar ile 27 bin dolar arasında değişiyor.

‘MÜŞTERİLER SIK SIK KULLANIYOR’



Market zinciri Astoria Co-op'un ülke çapında 200'den fazla mağazasına el yıkama istasyonlarından kurdu. Genel müdür Matt Stanley, “Müşterilerimiz bu cihazları sık sık kullanıyor. Amacımız, tuvaletlerdeki yoğunluğu azaltmaktı. Salgın sonrası insanlar bu tarz makineleri farklı yerlerde daha sık görmeye başlayacaklar” ifadelerini kullandı.