ABD’de yumurta davalık oldu

Corona virüsü salgınından sonra ABD'de marketlerde yumurta sıkıntısı baş göstermeye başladı. Hatta bazı marketlerde yumurta kota ile satılıyor.

Yumurta fiyatları ise salgınla birlikte iki katına çıktı. Ülkedeki üç büyük gıda perakende şirketi Amazon (Whole Foods), Walmart ve Cotsco hakkında yumurta fiyatlarını kendi aralarında belirlediklerine ilişkin San Fransisco'da dava açıldı.

Los Angeles Times’ta yer alan bilgilere göre 2 Mart tarihinde 1.55 (10.85 TL) dolar olan yumurtanın tanesi, 27 Mart’ta 3.66 (25 TL) dolara kadar çıkarak rekor kırdı.

Geçen hafta pazartesi günü bir grup tüketici tarafından açılan davada 4 Mart'ta California Valisi Gavin Newsom'un acil durum ilanının ardından yumurta fiyatlarında sert bir yükseliş olduğuna vurgu yapıldı.



MARKET YETKİLİSİ: FİYATLARI YÜKSELTMEDİK

Dava için yapılan suç duyurusunda, “Eyalette faaliyet gösteren her market suçlanmıyor fakat bazılarının aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiği görülüyor” ifadesi kullanıldı.

Bloomberg'e konuşan market zinciri Trader Joe's'un (Walmart) yetkilisi “Yargı süreci hakkında yorum yapamam ama yumurta fiyatlarını yükseltmediğimizi söyleyebilirim” açıklamasında bulundu.

Amazon'a bağlı süpermarket zinciri Whole Food's konu hakkında yorum yapmadı.